Giá xăng dầu hôm nay 1/5: Tuần tăng của giá dầu, dự báo "nóng" giá xăng dầu trong nước

Giá xăng trong nước sẽ tăng tiếp sau kỳ nghỉ lễ?

Trên thế giới, giá dầu thô chốt phiên giao dịch cuối tuần mất hơn 1%. Dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 1,25 USD về 104,13 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu lùi 1,06 USD về 106,08 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 29/4, dầu Brent có lúc vọt lên gần 110 USD/thùng.

Kết thúc tuần giao dịch, cả hai mặt hàng dầu Brent và WTI đều tăng và là tháng tăng thứ 5 liên tiếp. Dầu Brent kết thúc tháng 4 tăng 1,3%, trong khi WTI kết thúc tháng tăng 4,4%.

Giá dầu thế giới biến động mạnh do tác động của việc Trung Quốc áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại, ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu dầu thô.

Với việc áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại kể từ tháng 3, các chỉ số kinh tế của Trung Quốc đã giảm. Các chuyên gia phân tích dự đoán GDP của Trung Quốc sẽ chậm hơn nữa trong quý 2.



Về nguồn cung, OPEC + có thể sẽ bám sát thỏa thuận hiện tại và đồng ý một đợt tăng sản lượng nhỏ khác cho tháng 6 khi nhóm họp vào ngày 5/5 tới. Tuy nhiên, sản lượng dầu của Nga có thể giảm tới 17% vào năm 2022.

Trong nước, theo quy định, hôm nay 1/5 sẽ đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, do rơi vào kỳ nghỉ lễ, dự kiến giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh lùi sau kỳ nghỉ lễ (dự kiến ngày 4/5).

Các tính toán và dự báo cho thấy, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh tới tiếp tục tăng chứ không giảm.

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 28/4, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore trong kỳ qua có xu hướng tăng. Cụ thể, xăng RON 92 (dùng để pha chế xăng E5 RON 92) có giá bình quân ở chu kỳ mới là 123,5 USD/thùng, còn xăng RON 95 là khoảng 129 USD/thùng. Trong khi cùng thời điểm này tại kỳ điều chỉnh giá lần trước, mức trung bình lần lượt khoảng 118,6 USD/thùng và 126 USD/thùng.

Ở kỳ điều hành gần nhất là từ 15 giờ ngày 21/4, giá xăng trong nước đã tăng mạnh trở lại, với mức từ 663 - 675 đồng/lít, tuỳ loại. Còn mỗi lít dầu diesel tăng 970 đồng/lít, dầu hỏa tăng 800 đồng/lít, dầu mazut tăng 880 đồng/kg.



Giá xăng dầu hôm nay 1/5: Xăng E5RON92 không cao hơn 27.134 đồng/lít (tăng 663 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 858 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 27.992 đồng/lít (tăng 675 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.359 đồng/lít (tăng 979 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 23.828 đồng/lít (tăng 801 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.800 đồng/kg (tăng 871 so với giá bán lẻ hiện hành).