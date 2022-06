Giá xăng dầu tăng kỷ lục, nhiều DN dự báo bị xoá khỏi bản đồ thị trường

Video: Phỏng vấn Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội.

Doanh nghiệp vận tải loay hoay giữa "bão" giá xăng dầu tăng cao

Việc giá xăng dầu tăng cao kỷ lục đã đẩy các doanh nghiệp kinh doanh vận tải rơi vào tình hình "khó khăn chồng chất khó khăn". Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải loay hoay giữa "bão giá" xăng dầu, nhưng vẫn bế tắc, khủng hoảng tài chính để duy trì hoạt động và trả lương nhân viên.

Để hiểu rõ hơn về những khó khăn của các doanh nghiệp vận tải, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội cho rằng: "Giá xăng dầu liên tục tăng cao trong thời gian vừa qua là thách thức rất lớn với ngành vận tải nói chung và taxi của chúng tôi trong giai đoạn này và giai đoạn sắp tới".

Nói về những khó khăn mà doanh nghiệp vận tải đang phải "gồng mình" thoát qua, Ông Hùng khẳng định: "Chưa bao giờ ngành vận tải lại khó khăn như vậy, trong 2 năm dịch Covid-19 bùng phát chúng ta đã đủ hiểu được khó khăn. Đặc biệt là vận tải hành khách tuyến cố định, tiếp đó là vận tải taxi,... đều phải dừng hoạt động hết".

Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội. Ảnh: Thế Anh

Ông Hùng cho biết, khi hết dịch Covid-19 doanh nghiệp khôi phục hoạt động trở lại thì tiếp tục đối diện khó khăn do "khủng hoảng" thiếu hụt về nhân lực, do giãn cách dài nên tài xế chuyển sang làm nghề khác".

Ngoài ra, thiếu hụt về phương tiện, bởi lúc dịch Covid-19 doanh nghiệp buộc phải bán xe để cắt lỗ. Lý do nữa là giá xăng dầu liên tục ở mức "đỉnh cao" khiến doanh nghiệp "khó khăn chồng khó khăn". Giá xăng dầu tăng cao, nhưng khi giảm chỉ giảm nhỏ nhọt không đáng kể.

Giá xăng đang tạo áp lực cực lớn lên hoạt động doanh nghiệp. Đa số doanh nghiệp đều không gồng gánh nổi chi phí. Nếu giá xăng cứ tiếp tục tăng, chỉ còn cách tăng giá vé hoặc tạm dừng hoạt động.

Về việc có tăng giá cước khi giá xăng dầu tăng cao, ông Hùng cho hay: "Tại TP.HCM và Đà nẵng đang để mức giá taxi là 15.000 đồng/km trong khi Hà Nội vẫn để mức giá là 13.500 đồng/km nên thời gian tới Hà Nội cũng có thể xem xét nâng mức giá lên 15.000 đồng/km.

"Hiện nay tất cả các mặt hàng đều tăng do 2 yếu tố, 1 là khan hiếm xăng dầu, 2 là khan hiếm vật tư do chiến tranh, Covid-19 phải phong tỏa cảng biển, đặc biệt là các con chip để điều khiển thì không có. Do đó, dự báo giá xăng dầu sẽ còn tăng thêm", ông Hùng nhận định.

Doanh nghiệp taxi tính tới phương án tăng giá cước khi giá xăng dầu tăn cao. Ảnh: N.A

Dự báo một số doanh nghiệp bị xoá khỏi bản đồ thị trường

Cũng theo ông Hùng, một yếu tố nữa mà các doanh nghiệp đang phải đau đầu tìm cách tháo gỡ là đến tháng 7/2022 Việt Nam sẽ chính thức tăng lương cơ bản lên mức 6 triệu đồng.

"Dự báo, vận tải hành khách thời gian sắp tới sẽ còn nhiều doanh nghiệp bị xoá khỏi bản đồ thị trường. Trong bối cảnh khó khăn, đòi hỏi các doanh nghiệp vận tải, taxi tập trung vận hành khai thác duy trì ổn định, đây là điều mà các doanh nghiệp mong mỏi", ông Hùng cho hay.

Cũng theo ông Hùng, một việc khác nữa là các doanh nghiệp phải cơ cấu được nợ để có đà bật hoạt động ổn định trở lại. "Chúng tôi đã có văn bản kiến nghị gửi tới các cấp, Chính phủ, Quốc hội, Bộ GTVT, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước xem xét tạo điều kiện nới cơ cấu nợ cho các doanh nghiệp vận tải đến hết năm 2022 để doanh nghiệp duy trì được hoạt động", ông Hùng cho biết.

Cũng trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Anh Quân, Tổng giám đốc G7 Taxi cho biết: "Trong vòng 1 năm qua, tỷ lệ tài xế xin nghỉ việc chiếm tới 30 - 35% số nhân viên của hãng. Nguyên nhân là do giá xăng dầu, dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của người lao động".

"Giá xăng dầu chiếm tỷ lệ rất lớn trong giá thành vận chuyển, hoạt động vận tải giao động từ 30 - 40% tuỳ vào từng loại xe. Với việc giá xăng dầu tăng cao như hiện nay, rõ ràng tác động trực tiếp tới hoạt động của doanh nghiệp "khó khăn chồng khó khăn". Đây cũng là vấn đề mà anh em lái xe, doanh nghiệp đang lo ngại", ông Quân cho hay.

Theo ông Quân, mặc dù, giá xăng dầu tăng cao, nhưng giá cước lại không được điều chỉnh (không dám điều chỉnh), bởi điều chỉnh thì không có khách đi. Doanh nghiệp mong muốn cơ quan quản lý có giải pháp căn cơ dài hạn trong 5 năm năm tới để có giải pháp giúp doanh nghiệp có hướng đi chính xác.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường ở mức 2.000 đồng/lít xăng từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/12/2022. Nghị quyết này đã phần nào giảm bớt áp lực tăng giá xăng dầu cũng như hiệu ứng dây chuyền đến các mặt hàng khác. Trong bối cảnh giá xăng dầu trong và ngoài nước liên tục tăng cao trong thời gian gần đây, Bộ Tài chính cho biết đang phối hợp các cơ quan có liên quan nghiên cứu phương án về khả năng tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu để góp phần kịp thời kiềm chế lạm phát. Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm tối đa thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và cắt giảm 8% thuế nhập khẩu ưu đãi với mặt hàng xăng. Đồng thời, đưa ra giải pháp điều hành giá liên quan đến xăng dầu để góp phần kiểm soát lạm phát...