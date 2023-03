Giám đốc điều hành bị sai thải, có hay không "binh biến" tại Marvel?

Marvel Studios đã mất đi một trong những giám đốc điều hành chính của mình. Victoria Alonso đã quyết định ra đi trong bối cảnh Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) gần đây đang phải vật lộn tìm hướng phát triển mới. MCU đã bắt đầu Giai đoạn 5 với bộ phim "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" với phần lớn đội ngũ điều hành từ Giai đoạn Infinity Saga được giữ nguyên như cũ.



Người đứng đầu Marvel Studios, Kevin Feige, được cho là có ảnh hưởng nhiều nhất tới thành công cũng như thất bại của MCU. Tuy nhiên, phía sau ông là một tập hợp các giám đốc điều hành và nhà sản xuất cấp cao như: Louis D'Esposito, Nate Moore, Trinh Tran, Stephen Broussard, Jonathan Schwartz, Brad Winderbaum và Victoria Alonso.

"Binh biến" tại Marvel?

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" không thành công. (Ảnh: IT).

Theo THR, giám đốc điều hành của Marvel Studios, Victoria Alonso đã rời công ty, tuy nhiên lý do cụ thể vẫn chưa được công bố. Tin tức này xuất hiện vài tuần sau khi "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" bị đánh giá kém cả về doanh thu và nội dung. Cô là chủ tịch phụ trách kỹ xảo, hậu kỳ và hiệu ứng hình ảnh cho Marvel Studios. Alonso đã làm việc cho Marvel Studios từ năm 2006 với vai trò nhà sản xuất điều hành cho mọi bộ phim và chương trình truyền hình của MCU từ "The Avengers" trở đi và được thăng chức gần đây nhất vào năm 2021. Marvel cho biết, hiện tại chưa có nhân sự thay thế cho Victoria Alonso vào thời điểm này.

Tin tức về việc Victoria Alonso rời khỏi MCU là một dấu hiệu đáng lo ngại khác cho vũ trụ điện ảnh này khi Giai đoạn 5 bắt đầu. Marvel Studios đã gặp nhiều lời chỉ trích không mấy thiện cảm từ giới phê bình và doanh thu phòng vé ảm đạm trong Giai đoạn 4 và 5 so với những gì mà Infinity Saga từng gặp. "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" là ví dụ mới nhất về điều này, khi doanh thu phòng vé nhanh chóng sụt giảm và giới phê bình nhận định khắc nghiệt hơn nhiều so với các phim trước đây.

Cựu Giám đốc điều hành Victoria Alonso. (Ảnh: IT).

Hai bước phát triển sau của MCU có khả năng giải thích cho sự ra đi của giám đốc điều hành Marvel Studios. Victoria Alonso là một nhân vật quan trọng trong công việc VFX (hiệu ứng hình ảnh) của Marvel Studios, vì cô đã giám sát khía cạnh này đối với các dự án của công ty trong nhiều năm. Khi nhiều thông tin xuất hiện về việc Marvel đối xử bất công với các nghệ sĩ VFX. Cụ thể, một báo cáo gần đây cho rằng, Victoria Alonso đã tạo ra tiếng xấu rằng, cô có các thành kiến đối với một số công ty VFX cụ thể. Có thể, Marvel Studios không muốn mối quan hệ của mình với các công ty VFX trở nên xấu hơn nữa, nên Victoria Alonso phải ra đi.

Hơn nữa, quyết định giảm số lượng của Marvel Studios trên Disney+ cũng có thể là nguyên nhân cho việc Alonso rời Marvel Studios. Cô từng được thăng chức để giám sát thực tế và hậu kỳ cùng lúc với việc Marvel đang tăng số lượng các chương trình của MCU. Giờ đây, Giám đốc điều hành Bob Iger cho biết, số lượng chương trình MCU sắp tới sẽ được giảm xuống tối đa. Vì vậy, sự ra đi của Alonso cũng là hợp lý trong bối cảnh hiện tại.