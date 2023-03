Sau bộ phim Thor thứ tư và bộ phim riêng thứ ba của siêu anh hùng Ant-Man, Giám đốc điều hành của Disney, Bob Iger cũng bắt đầu "sốt ruột" trước kết quả không mấy khả quan. Ông tuyên bố muốn có thứ gì đó mới mẻ hơn từ Marvel.

“Thường thì phần tiếp theo của các bộ phim siêu anh hùng sẽ thành công với chúng tôi. Nhưng hiện tại thì khác, hay là đã đến lúc chúng ta chuyển sang các nhân vật siêu anh hùng khác?”, ông nói trong một podcast.

Những chia sẻ này được đưa ra, sau màn trình diễn thất vọng tại phòng vé của bộ phim "Ant-Man and the Wasp in Quantumania". Bộ phim này đã được chiếu trong ba tuần và chỉ thu về 420 triệu USD trên toàn cầu.

Ở trong nước, phim đã bị chìm với tổng doanh thu vé chỉ là 187 triệu USD sau khi ra mắt với doanh thu ở mức tốt là 104 triệu USD. Trong khi con số này vượt qua tổng doanh thu phần đầu tiên của Ant-Man năm 2015, nhưng nó đánh dấu một sự sụt giảm đáng kể so với mức trung bình trước đại dịch. Đặc biệt, khi bộ phim này có sự xuất hiện của Kang, kẻ thù lớn của hàng loạt các bộ phim tương lai trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Marvel "đau đầu" tìm kiếm hướng đi sau thất bại

Phần ba Ant-man không gây ấn tượng. (Ảnh: Marvel).

“Không có gì sai về thương hiệu Marvel. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ cần xem lại những nhân vật và câu chuyện. Nếu nhìn vào xu hướng của Marvel trong vòng 5 năm tới thì bạn sẽ thấy rất nhiều sự mới mẻ. Chúng ta sẽ quay trở lại với dòng phim Avengers, nhưng với một đội ngũ Avengers hoàn toàn mới", ông chia sẻ.

Các nhận xét của ông Iger đến trong khi ông đang chỉ đạo một quá trình cải cách toàn diện của công ty, nhằm cắt giảm 5,5 tỷ USD chi phí - trong đó có 3 tỷ USD từ nội dung.

Disney đã phát hành nội dung mới từ MCU với tốc độ hơi nhanh trong vài năm qua. Công ty đã sử dụng dịch vụ phát trực tuyến Disney+ như một phương tiện để giới thiệu các nhân vật mới như Moon Knight, Ms. Marvel, She-Hulk. Cũng như khám phá sâu hơn các nhân vật như Loki, Falcon, Winter Soldier trong khi các bộ phim khác vẫn ra rạp đều.



Khi MCU phát triển như vũ bão, một số người đã có ý kiến về thương hiệu này, mong đợi những sản phẩm và nội dung mới. Họ cho rằng, việc cần phải xem thêm các series phụ là rất mệt mỏi và tự hỏi liệu Disney có nên giảm tốc độ phát hành nội dung hay không.

Tốc độ phát hành phim cấp tập của Disney cũng đã gây áp lực lớn lên các nhóm kỹ thuật hiệu ứng hình ảnh. Họ được giao nhiệm vụ biến các cảnh hành động màn hình xanh thành một bữa tiệc "no" mắt khán giả. Sản xuất quá nhiều, quá nhanh của hãng đã khiến cho các công ty kỹ xảo quá tải. Kết quả là phần hiệu ứng của các phim Marvel gần đây bị chê thảm hại.

Marvel đã có kế hoạch cụ thể phát hành các bộ phim của mình trong năm nay. Sau "Quantumania" vào tháng 2, hãng sẽ phát hành "Guardians of the Galaxy Vol. 3" vào tháng 5 và đã hoãn "The Marvels", trước đây được định sẵn cho tháng 7, tới tháng 11.

Ngoài ra, khoảng thời gian giữa các series Marvel trên Disney+ cũng tăng. Một series mới của Marvel chưa ra mắt kể từ khi các tập cuối của "She-Hulk" được phát sóng vào đầu tháng 10. "Secret Invasion" và mùa 2 của "Loki" là những sản phẩm tiếp theo trong danh sách, nhưng Disney chưa cung cấp ngày phát hành cụ thể.