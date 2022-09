Giành giật từng phút giây để hoạt động thiện nguyện

Năm 1999, khi đang học lớp 4, lòng bàn tay, mặt, tai, rồi toàn thân Nam bắt đầu xuất hiện các khối u như hạt đậu, mỗi ngày một lớn dần lên. Gia đình đưa Nam đi khắp các bệnh viện trên cả nước. Bác sĩ kết luận Nam bị u sợi thần kinh. Từ đó đến nay, anh đã trải qua 21 lần phẫu thuật. Năm 2018, trong lần phẫu thuật và xạ trị khối u trong não, anh bị mất đi thính giác, tay, chân teo lại, không nói, không viết được nữa.

Tôi tìm đến nhà Nguyễn Tài Nam ở xóm 6, thôn 2, xã Ea Kao vào một ngày mưa tháng 8. Tình cờ, tôi gặp Trung tá Tạ Duyên Anh, cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắc Lắc) đến chở mẹ Nam là bà Nguyễn Thị Lý ra sân bay để tới Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) điều trị hoại tử khớp háng.

Trung tá Tạ Duyên Anh cho biết: "Hồi năm 2016, tôi gặp Nam cùng nhóm bạn đi trao tiền và quà tặng hai em nhỏ mồ côi ở huyện Cư M’gar, cách trung tâm TP Buôn Ma Thuột gần 25 cây số. Qua tìm hiểu, tôi biết Nam đang sống chung với bạo bệnh, gia đình lại neo người. Bố mẹ Nam sức khỏe yếu, thường ngày chở em bằng xe máy rất khó khăn. Tôi có phương tiện nên những khi thu xếp được công việc đã tới chở Nam đi thiện nguyện và vào viện điều trị".

Sau nhiều lần phẫu thuật tưởng chừng như khó qua khỏi, Nam hồi phục và tiếp tục hoạt động thiện nguyện dù sức khỏe ngày càng xấu đi sau mỗi lần điều trị. Nhiều tổ chức, cá nhân biết đến hoàn cảnh của Nam đã tới thăm hỏi, giúp đỡ anh cùng gia đình. Trong đó, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh đã tổ chức đêm nhạc "Hát mãi ước mơ" kêu gọi, quyên góp giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần để Nam điều trị bệnh.

Đến cuối năm 2016, nhận thấy quanh mình còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, cần cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ, Nam thành lập nhóm thiện nguyện "Ea Kao - Vòng tay yêu thương" cùng các bạn trẻ trong xã tổ chức hoạt động thiện nguyện. Ban đầu, nhóm chỉ kêu gọi, hỗ trợ những người đau ốm, khó khăn trong thôn, xóm, sau đó thì bất cứ ở đâu có thông tin là nhóm cắt cử người tới tận nơi tìm hiểu, xác minh để kêu gọi giúp đỡ.

Anh Nguyễn Tài Nam trong chương trình "Xuân yêu thương" trao quà tới trẻ em nghèo

Chị Nguyễn Thị Cần Thơ, cùng trú tại xã Ea Kao, vừa là thành viên trong nhóm, vừa là bạn đồng hành dìu Nam trong những chuyến đi thiện nguyện. Câu chuyện của chị về nhóm, về Nguyễn Tài Nam khiến chúng tôi nhiều lần không cầm được nước mắt. Đơn cử là chuyến đi của nhóm vào "cổng trời" Ea Rớt (thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắc Lắc) thăm, trao quà tặng học sinh Trường Tiểu học Cư Pui 2. Tất cả học sinh ở đây là con em đồng bào dân tộc phía Bắc có hoàn cảnh khó khăn.



Để đến được điểm trường này, đoàn thiện nguyện do Nam làm trưởng đoàn phải di chuyển gần 100 cây số từ TP Buôn Ma Thuột và vượt qua một con dốc cao (dốc cổng trời) lầy lội, trơn trượt. Ô tô chở quà bị sa lầy, không thể vượt dốc nên cả đoàn phải xuống xe khiêng các phần quà leo dốc dài cả mấy cây số. Mọi người động viên Nam ở lại trên xe chờ vì anh đang sốt nhưng Nam kiên quyết muốn được mọi người dìu lên điểm trường. Thầy cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Cư Pui 2 vô cùng xúc động khi chứng kiến Nam đau yếu nhưng đã cố gắng lên tận nơi để trao quà tới tay từng em. Những mệt mỏi của đoàn cũng nhờ đó mà được xua tan.

Chuyến thứ hai vào tháng 10/2021, chị Thơ kể lại: Giữa lúc đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát trên cả nước, lại đúng thời điểm mưa bão đang hoành hành ở các tỉnh miền Trung, Nguyễn Tài Nam cùng nhóm thiện nguyện đã kêu gọi, gom góp tiền, quần áo, rau củ, lương thực, thuốc men, khẩu trang, nước sát khuẩn... lên đường cứu trợ. Đêm cuối trước ngày khởi hành, Nam lên cơn sốt, mọi người ai cũng lo anh không thể tham gia chuyến đi dài ngày, nhưng Nam kiên quyết không từ bỏ. Cơn sốt dường như cũng bị ý chí của Nam làm dịu đi.

Khi ra đến Quảng Trị, đoàn phải thuê thuyền vượt sông tiếp cận một thôn bị nước cô lập thì cơn sốt tiếp tục hành hạ chàng thanh niên 31 tuổi. Nhìn Nam mặc áo phao lúc nằm, lúc ngồi run từng cơn trong mưa gió, ai cũng trào nước mắt. Sau đợt phát quà, Nam nằm liệt giường hơn 10 ngày mới xuất viện. Nhưng ngay sau đó, anh lại tiếp tục với công việc thiện nguyện, tới nơi những người dân khó khăn, trẻ em nghèo hay người bệnh cần máu ở các bệnh viện...

Không thể kể hết bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu học sinh nghèo được tặng xe đạp, được giúp đỡ đến trường; bao nhiêu đơn vị máu đã đến với các bệnh nhân; bao nhiêu tiền cứu trợ, tấn rau, củ, quả, thuốc men, vật tư y tế chống dịch được Nguyễn Tài Nam và nhóm thiện nguyện của mình trao tặng trong nhiều năm qua.

Những chương trình thiết thực mà anh cùng nhóm đã gieo niềm hy vọng cho hàng trăm trẻ em nghèo như Chương trình "Nếu chỉ còn một ngày để sống" đã quyên góp được 230 triệu đồng cho trẻ em nghèo; trao 170 triệu đồng tặng những người dân làng cùi (bị bệnh phong) ở Gia Lai. Chương trình "Gánh mẹ-TP Buôn Ma Thuột-Đắc Lắc yêu thương chắp cánh ước mơ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn", trao 200 phần quà trị giá 40 triệu đồng tới các em nhỏ đồng bào Mông của vùng Tây Bắc di cư tại huyện Đắk Song (Đắc Nông); trao 300 phần quà tặng bà con vùng lũ hai xã Ea Wer và Ea Huar (Buôn Đôn, Đắc Lắc); trao 300 phần quà tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Lắk (Đắc Lắc) dịp Tết Trung thu.

Chương trình "Cùng tuyến đầu chống dịch Covid-19" hỗ trợ 121 tấn rau, củ, quả gửi đến TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Phú Yên. Chương trình "Triệu túi an sinh" trao 700 suất quà, mỗi suất trị giá 250.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm tặng mẹ liệt sĩ neo đơn, hộ gia đình nghèo, công nhân ở trọ, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong các vùng bị phong tỏa do dịch Covid-19. Chương trình "Áo ấm mùa đông" tặng các em nhỏ vùng cao Tây Bắc năm 2020 do Nam tổ chức đã mang về 2 tấn gạo, 200 thùng mì ăn liền và nhiều quần áo ấm được trao tới các em nhỏ. Vẫn còn nhiều chương trình mà Nguyễn Tài Nam và nhóm thiện nguyện của mình đã và đang tiếp tục thực hiện như: "Áo trắng tới trường", "Xuân yêu thương", "Xe đạp cùng em đến trường"...

Ngày 4/12/2020, tại Trại tình nguyện-Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện toàn quốc lần thứ hai tổ chức tại Hà Nội, Nguyễn Tài Nam vinh dự là đại biểu đại diện cho nhóm thiện nguyện "Ea Kao - Vòng tay yêu thương" tham dự. Tháng 12/2021, Chương trình "Lan tỏa nghị lực Việt" tổ chức tại Hà Nội, Nam là một trong những tấm gương điển hình góp mặt vào vườn hoa của những thanh niên vượt lên nghịch cảnh, vượt lên số phận làm đẹp cuộc đời. Cũng tại các cuộc gặp mặt này, nhiều bạn trẻ đã ghi lại những dòng cảm nhận về anh.

"Khâm phục và sẽ không quên anh Nguyễn Tài Nam ở Đắc Lắc, dù bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn kết nối, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Những câu chuyện về anh là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa tình người, là câu chuyện để bản thân và mọi người học hỏi nghị lực và tấm lòng phụng sự xã hội này", Lê Thoại Kỳ - đại diện tỉnh Phú Yên cùng tham dự Trại tình nguyện - Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện toàn quốc lần thứ hai ghi lưu bút.

"Em Nguyễn Tài Nam (tỉnh Đắc Lắc) mang trong mình căn bệnh quái ác, luôn phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết, lúc nào cũng phải có người dìu mới di chuyển được. Dùng bàn phím điện thoại bằng lực của cả 10 ngón tay, dáng hình gầy xương nhưng bên trong em là ý chí, nghị lực, là tinh thần sắt đá, ngoan cường chống chọi với mọi bão dông của cuộc đời.

Và điều quan trọng là em đã có hành trình thiện nguyện hơn 10 năm cống hiến, lan tỏa, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, với các mảnh đời giống mình, bởi với em, còn sống trên đời này đó là điều may mắn, hạnh phúc. Nếu có thể cứu một mạng người hay giúp đỡ một số phận thì đó là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời. Nguyễn Tài Nam của tôi có trái tim và sức sống phi thường, đáng để mỗi chúng ta nhìn nhận, học tập...", chị Nguyễn Đỗ Bảo Tuyết (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) chia sẻ.

Với những cống hiến của mình, Nguyễn Tài Nam và nhóm thiện nguyện của anh đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen từ cấp địa phương đến Trung ương, như: Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên; giấy khen "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" năm 2020 của Thành đoàn Buôn Ma Thuột; giấy khen của Chủ tịch UBND xã Ea Kao vì có thành tích tốt trong vận động ủng hộ lương thực, thực phẩm và Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19. Nhóm thiện nguyện "Ea Kao-Vòng tay yêu thương" do Nam sáng lập được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắc Lắc vinh danh là câu lạc bộ, đội, nhóm tiêu biểu năm 2021; giấy chứng nhận đóng góp cho hoạt động xã hội của Trung tâm Tình nguyện quốc gia tại Hà Nội...

Nam chia sẻ: "Tôi đến với công việc thiện nguyện như một cách để truyền đi tinh thần nhân ái mà mình đã được nhận từ tấm lòng của các nhà hảo tâm giúp đỡ tôi trong những lần phẫu thuật, nằm viện. Nhiều lúc bệnh tật hành hạ đau đớn khiến tôi muốn tìm đến cái chết để bớt gánh nặng cho gia đình, nhưng may mắn, tôi được nhiều nhóm thiện nguyện thăm hỏi, động viên, giúp đỡ. Điều đó đã cho tôi thêm nghị lực để sống chung với bệnh tật và trân trọng cuộc sống của mình. Không thể giao tiếp trực tiếp, tôi mày mò trên chiếc điện thoại di động để kết nối với những "tấm lòng vàng" xa, gần trên đất nước.

Tôi mong rằng, các tổ chức đoàn, hội, cùng tuổi trẻ cả nước tiếp tục truyền đi những thông điệp tích cực, góp phần cổ vũ, động viên những người khuyết tật thêm nghị lực vươn lên từ nghịch cảnh, đóng góp cho cộng đồng. Tôi đã xin gia đình đồng ý hiến cơ thể của mình khi qua đời để khoa học nghiên cứu, tìm ra cách chữa căn bệnh quái ác này. Còn sống ngày nào, tôi vẫn sẽ cống hiến cho thiện nguyện ngày đó!".

Chia tay Nguyễn Tài Nam, trong lòng tôi trào dâng tình cảm yêu mến và cảm phục một chàng trai với ý chí, nghị lực, năng lượng sống phi thường. Hình ảnh Nguyễn Tài Nam ở trần với thân hình gầy gò, đầy sẹo đang luyện tập đạp xe tại chỗ cứ theo mãi tâm trí tôi. Anh đang đấu tranh với bệnh tật, giành giật từng giây phút quý giá của cuộc sống để phụng sự cuộc đời.

* Bài có sự biên tập ở title