Giáo dân vùng đất Tổ chung sức xây dựng nông thôn mới

Giáo dân tiên phong

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Bá Hùng - Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy cho biết: "Hiện nay, Đảng bộ xã có 286 đảng viên, trong có 91 đảng viên là người theo đạo công giáo. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, thực hiện tốt công tác dân vận, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Nhằm duy trì đảm bảo và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí nông thôn mới, năm 2021, xã đã vận động nhân dân hiến trên 7.500m2 đất cùng công trình phụ trợ, vật kiến trúc, ngày công lao động… làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Bên cạnh đó, xã cũng đã xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất nhà văn hóa khu 6, hoàn thiện các tiêu chí nhằm phấn đấu đưa khu 6 trở thành khu dân cư kiểu mẫu".

Hưởng ứng phong trào thi đua Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các hộ giáo dân ở Sơn Thủy đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, đoàn kết giúp nhau thành lập các tổ làm dịch vụ nuôi cá nước ngọt… Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân xã Sơn Thủy đạt 45 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,2%.

Đồng bào Công giáo Sơn Thủy tích cực đẩy mạnh sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật phát triển trồng cây ăn quả có múi nhằm nâng cao thu nhập. Thảo Anh T.A

"Xã Sơn Thủy có 2.312 hộ dân với hơn 8.500 nhân khẩu, trong đó 87% dân số là người công giáo. Phát huy tinh thần "Kính Chúa, yêu nước", các giáo dân luôn tiên phong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới".

Gia đình anh Nguyễn Văn Long là một trong những hộ giáo dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế của xã. Hiện gia đình anh có 3ha chuyên sản xuất cá giống, cá thịt, mỗi năm cung cấp hơn 50 tấn cá cho thị trường các tỉnh phía Bắc. Ngoài ra gia đình anh còn chăn nuôi từ 18.000-19.000 con gia cầm, tạo việc làm cho 4 - 5 lao động.

Anh Long tâm sự: Gia đình tôi luôn nâng cao tinh thần cũng như trách nhiệm của bản thân, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, "sống tốt đời đẹp đạo". Năm 2021, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh nhưng gia đình tôi vẫn luôn cố gắng và tìm đầu ra cho sản phẩm, từ đó duy trì tốt sản xuất, tăng thu nhập.

Trên 80% hộ gia đình công giáo đạt gia đình văn hóa

Cùng với tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng bào công giáo xã Sơn Thủy luôn đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Giáo xứ Phù Lao và giáo xứ Thủy Trạm thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con giáo dân xây dựng gia đình hòa thuận, vun đắp tình làng, nghĩa xóm; các khu dân cư vận động giáo dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài, thực hiện tốt các quy ước, hương ước. Trong đó, các giáo xứ và xã đã phát huy được vai trò của các chức sắc, chức việc, người có uy tín tham gia thực hiện phong trào và vận động đồng bào công giáo ở địa phương thực hiện; duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự như: "Bình yên vùng giáo", "Giáo xứ, họ đạo không có tội phạm, không ma túy và tệ nạn xã hội"... Đến nay trên 80% hộ gia đình công giáo ở xã Sơn Thủy đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Với phương châm "Sống tốt đời, đẹp đạo", đồng bào công giáo của xã Sơn Thủy luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể phát động, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.