Khám phá Vương cung thánh đường Sở Kiện (bài 2): Làng quê văn minh sạch sẽ, giáo dân sống "tốt đời đẹp đạo"

CLIP: Vương cung thánh đường Sở Kiện: Giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết, thương yêu nhau.

Toàn dân giáo xứ đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Vũ Văn Lợi - Bí thư Chi bộ tiểu khu Ninh Phú, thị trấn Kiện Khê cho biết, khoảng 6, 7 năm về trước, khi Ninh Phú giao thoa lên phố, tình hình an ninh trật tự cũng phức tạp, tệ nạn xã hội tại khu cũng manh nha xảy ra nhưng nhờ sự đoàn kết của bà con giáo dân cùng nhau ngăn chặn, tuyên truyền, mọi việc cũng giảm dần. Đến nay, toàn bộ các khu đường phố đều được lắp camera (từ nguồn xã hội hóa) giúp luôn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu phố.

Hàng năm Ninh Phú có 98,2% gia đình đăng kí thi đua thực hiện cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo". Năm 2018, tiểu khu Ninh Phú được huyện Thanh Liêm chọn làm điểm thành công "Tiểu khu đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh đô thị", được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh tặng bằng khen.

Năm 2021, Ninh Phú có trên 97% gia đình đạt gia đình văn hoá, trong đó có nhiều gia đình công giáo được cấp tỉnh, huyện công nhận đạt gia đình văn hoá. Hàng năm, tiểu khu đều tổ chức tôn vinh các gia đình văn hoá vào ngày hội đoàn kết toàn dân tộc 18/11. Đặc biệt, người công giáo ở Ninh Phú cũng nhiệt tình ủng hộ đồng bào bị bão lũ, quỹ vì nạn nhân chất độc da cam... với tổng số tiền hàng năm hàng trăm triệu đồng.

Đường phố tại các khu phố ở tiểu khu Ninh Phú ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp hơn.

Trong đó sự đóng góp ủng hộ của người công giáo chiếm tỷ lệ lớn.Thông qua chính quyền cơ sở, các đoàn thể, các tổ chức công giáo đã thành lập các tổ hoà giải, các tổ đoàn kết công giáo, góp phần giải quyết sớm những vướng mắc và bất hoà trong cộng đồng dân cư ngay tại địa phương, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người, góp phần làm ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, giáo dân ở Ninh Phú còn tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo Quyết định 89 của UBND tỉnh Hà Nam. Các đám cưới, đám tang tổ chức gọn nhẹ văn minh, tiết kiệm.

Với phương châm "sống tốt đời, đẹp đạo", đồng bào công giáo trên địa bàn Ninh Phú không chỉ tích cực trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững mà còn đóng góp đáng kể vào các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

"Trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, bà con giáo dân trong tiểu khu luôn chấp hành các quy định phòng chống dịch của Nhà nước. Theo đó, nhiều gia đình đã phải tạm dừng việc tổ chức đám cưới, đám hiếu cũng được tổ chức gọn nhẹ trong quy mô gia đình. Đến nay, số lượng giáo dân tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 đạt trên 97%", ông Lợi chia sẻ.

Trên đường phố tiểu khu Ninh Phú luôn rực rỡ sắc hoa.

Bên cạnh đó, các sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn Ninh Phú diễn ra trang nghiêm, việc xây dựng sửa chữa nhà thờ, cơ sở tôn giáo thực hiện theo quy định của pháp luật, Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và Quyết định 20 của UBND tỉnh Hà Nam.

Đặc biệt, trong ngày 31/5/2022 vừa qua, Tổng giáo phận Hà Nội tổ chức dâng hoa kết thúc tháng Đức mẹ tại nhà thờ Sở Kiện có trên 7.000 người từ khắp mọi miền đất nước về tham dự. Chính quyền và các đoàn thể, bà con giáo dân ở đây đã phối hợp thực hiện các biện pháp an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế nhằm đảm bảo cho buổi lễ diễn ra trang nghiêm và an toàn, thành công.

Về kinh tế, các hộ giáo dân đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Nhiều người công giáo đã thành lập công ty, doanh nghiệp, trang trại vì vậy thu nhập bình quân đầu người đã tăng rõ rệt từ 12,1 triệu đồng năm 2008 lên trên 40 triệu đồng năm 2022. Nhiều hộ công giáo đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi.

Nhà văn hóa tiểu khu Ninh Phú nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần, tổ chức các sự kiện, hoạt động của bà con giáo dân trong khu.

Giáo dân yêu thương, đùm bọc nhau

Gần 80 tuổi, bà Trương Thị Việt, giáo dân ở tiểu khu Ninh Phú vẫn hàng ngày đến nhà thờ Sở Kiện tụng kinh, làm lễ từ hơn 4 giờ sáng đến 6 giờ. Sau khi về nhà, bà lại dọn hàng nước, quà vặt bán cho du khách, người dân đến thăm quan nhà thờ.

"Mỗi lần đến nhà thờ, chúng tôi đều được Cha căn dặn: Các con phải luôn yêu thương, đoàn kết, đùm bọc nhau sống tốt đời đẹp đạo. Theo lời Cha, bà con giáo dân ở Ninh Phú luôn sống đoàn kết, thương yêu nhau, lá lành đùm lá rách", bà Việt nói.

Bí thư Chi bộ tiểu khu Ninh Phú Vũ Văn Lợi trò chuyện vui vẻ với bà Trương Thị Việt (gần 80 tuổi, ngồi đầu bên trái), và bà con giáo dân ở tiểu khu.

Theo bà Việt, trước đây không gian làng quê Ninh Phú còn rộng nhưng nhà cửa còn phân tán, lạc hậu, đường giao thông đi lại khó khăn nay lên phố, cuộc sống bà con đã thay da đổi thịt rõ rệt, nhà cửa ngày càng to đẹp, đàng hoàng hơn, thu nhập cũng vì thế mà tăng cao hơn.

"Theo xu thế ngày mới, lớp trẻ thì đi học, làm ăn xa hoặc vào làm công nhân cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Người có tuổi ở lại nhà kinh doanh dịch vụ, làm nghề truyền thống... Nhưng mỗi khi trong khu có việc lớn hiếu, hỷ, mọi người lại trở về quây quần bên nhau, hỗ trợ, chia ngọt sẻ bùi", bà Việt chia sẻ.

Ở tiểu khu Ninh Phú ngày càng có nhiều nhà tô, biệt thư đẹp.

Bí thư Chi bộ tiểu khu Ninh Phú Vũ Văn Lợi cho biết, toàn khu Ninh Phú có trên 95% dân số theo đạo Thiên Chúa. Từ lâu các giáo dân đã thấm nhuần phương châm “kính chúa, yêu nước” để sống “tốt đời, đẹp đạo”. “Kính chúa, yêu nước” không chỉ thể hiện trân trọng niềm tin, sự biết ơn, lòng thành kính dành cho đấng tối cao đã ban phước lành cho bà con giáo dân, mà còn thể hiện bổn phận thiêng liêng của người công dân luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với quê hương, Tổ quốc.

"Chúng tôi luôn được Cha xứ dăn dạy phải sống hết lòng, làm việc một cách siêng năng cần cù thì chắc chắn chúng ta sẽ được ban phước. Sống tốt đời đẹp đạo cũng có nghĩa là thực hiện quy định của chính quyền địa phương, các chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định xã hội, an ninh trật tự nơi mình sinh sống" Bà Trương Thị Việt chia sẻ