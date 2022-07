Khám phá Vương cung thánh đường Sở Kiện (bài cuối): Nghề truyền thống giúp giáo dân làm giàu, "không phụ thuộc thời tiết"

Bên cạnh các hộ đầu tư máy móc hiện đại để làm bánh, gia đình ông Nguyễn Quốc Việt (55 tuổi) vẫn kiên trì nướng bánh thủ công bằng bếp lò, than hoa. Trung bình mỗi ngày từ 4 giờ sáng đến 19 giờ tối, ông làm, nướng được 400 chiếc bánh đa thành phẩm bán cho khách khoảng 8.000 đồng/chiếc. "So với sản xuất, nướng bằng máy, nướng bánh thủ công bằng than vẫn có hương vị đặc trưng riêng được khách hàng rất ưa chuộng", ông Việt chia sẻ.