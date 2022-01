Giáo dục hot nhất: Hiệu trưởng đại học bị tố gạ tình nữ sinh, Quảng Nam có Giám đốc Sở GDĐT mới

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội bị tố "gạ tình" nữ sinh

Vụ việc khiến dư luận bất ngờ nhất tuần qua là vụ ông N.H.T. - tân Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã bị tố cáo và tung băng ghi âm được cho là của ông này - có những ngôn ngữ tán tỉnh, gạ gẫm nữ sinh, không đúng chuẩn mực của người thầy, dù đã có vợ.

Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Website trường

Theo lời của nữ sinh đăng bài, bản thân từng được ông N.H.T. khi đó là Phó Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, ông T. có hứa hẹn xin đề tài, giáo viên hướng dẫn cho cô học lên thẳng tiến sĩ không cần qua thạc sĩ nhưng không thành.

Nữ sinh này cho biết, dù có vợ kém 22 tuổi và con nhưng vị lãnh đạo này vẫn lừa nữ sinh là đã ly hôn để cô ta nhận lời yêu.

Theo một cán bộ tại Đại học Y Hà Nội, thông tin trên xuất hiện năm 2013, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ và kết luận không có dấu hiệu vi phạm nhưng không hiểu vì sao "chuyện này lại bị nhắc lại sau khi thầy T. vừa lên chức hiệu trưởng".

GS.TS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội cho biết, lãnh đạo trường đã nắm được sự việc. Trường báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ GDĐT về những thông tin phản ánh từ dư luận và đang chờ giải quyết.

"Sạn" trong sách Khoa học Tự nhiên lớp 6 dễ gây hiểu lầm

PGS.TS Phan Văn Khôi đã chỉ ra một số thông tin chưa chính xác trong sách giáo khoa Khoa học Tự nhiên lớp 6.



PGS.TS Phan Văn Khôi cho hay: "Hàng triệu học sinh có thể sẽ phải tiếp thu những kiến thức chưa đúng về Mặt trăng từ cuốn sách giáo khoa Khoa học Tự nhiên 6, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2021".

Cụ thể, theo ông Khôi, đó là những thông tin chưa đúng liên quan đến Mặt trăng, Mặt trời và Trái đất, ở Bài 53 - Mặt trăng, trang 183 và ở trang 186. Xem chi tiết tại đây.

Quảng Nam có Giám đốc Sở GDĐT mới

Ông Thái Viết Tường - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 1/1/2022, thay ông Hà Thanh Quốc mới được UBND tỉnh này cho nghỉ hưu trước tuổi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Hà Thanh Quốc và quyết định bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở GDĐT với ông Thái Viết Tường. Ảnh: X.P/Báo Quảng Nam



Trước khi đến nhận công tác và được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Giám đốc Sở GDĐT, ông Thái Viết Tường (sinh năm 1964) là Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, ông Hà Thanh Quốc được nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo chính sách tinh giản biên chế kể từ ngày 1/1/2022.

Thầy giáo xin nghỉ dạy vì "vấn nạn dối trá" được thôi việc

Ông Lê Trần Ngọc Sơn – giáo viên Trường Tiểu học An Lợi, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã được đồng ý cho thôi việc từ 1/1/2022 theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Lê Trần Ngọc Sơn được giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo quyết định này, ông Sơn sẽ nhận được hơn 50 triệu đồng tiền trợ cấp thôi việc một lần cho 12 năm công tác (1997-2008). Trong đó, trợ cấp thôi việc mỗi năm được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng.

Đối với thời gian công tác từ 1/1/2009-31/12/2021, chế độ trợ cấp thôi việc được thực hiện theo quy định về bảo hiểm thất nghiệp.



Ông Lê Trần Ngọc Sơn vào ngành từ năm 1997 và là giáo viên tiếng Anh của Trường Tiểu học An Lợi. Trong quá trình giảng dạy tại đây, vì bức xúc nên ông Sơn đã làm đơn xin nghỉ. Đáng nói, lý do xin nghỉ việc được ông Sơn nêu là: "Công tác trong một cơ sở giáo dục, nhưng có quá nhiều điều phi giáo dục, tởm nhất là vấn nạn dối trá, tôi cảm thấy mình không phù hợp nên nghỉ".

Một hiệu trưởng bị khởi tố vì thu chi sai tiền học thêm

Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình quyết định tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu đối với ông Vũ Văn Nam, thời gian đình chỉ kể từ ngày 31/12 để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Sở GDĐT Ninh Bình nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình về việc khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Nam do có sai phạm về thu tiền học thêm từ năm 2017 đến năm 2020. Số tiền này được cho là hàng tỷ đồng.

Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định giao bà Nguyễn Thị Minh Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Bình-Bạc Liêu phụ trách trường kể từ ngày 31/12.

Học sinh khối lớp 7-12 học trực tiếp từ 4/1

UBND TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn việc dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 4/1, học sinh các khối 7, 8, 9, 10, 11, 12 được đi học trực tiếp trở lại. Riêng huyện Cần Giờ, tất cả học sinh từ lớp 1-12 đều được đến trường học trực tiếp.

Trước đó, TP.HCM đã cho học sinh lớp 9 và 12 đến trường từ 13/12.