Giáp Tết, bất động sản nhộn nhịp dự báo đón làn sóng mới

Theo số liệu của DKRA Việt Nam, toàn thị trường TP.HCM và các vùng phụ cận cả nguồn cung và sức cầu đã tăng lên đáng kể. Trong đó, phân khúc đất nền có 10 dự án mở bán. Nguồn cung ra thị trường đạt 671 sản phẩm, tăng 3,4% so với tháng 10/2021 (649 sản phẩm), tăng 77,5% so với cùng kỳ năm 2020 (378 sản phẩm). Tỷ lệ tiêu thụ chung của thị trường đạt khoảng 54% trên nguồn cung mới, đạt mức tăng 55,8% so với tháng 10/2021 (233 sản phẩm) và 33% so với cùng kỳ năm 2020 (273 sản phẩm).

Theo đơn vị này, nguồn cung mới tập trung chủ yếu tại thị trường tỉnh Long An, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.