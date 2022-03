Hà Nội: Bí ấn về tượng đá không đầu ngự trong am Mỵ Châu ở thành Cổ Loa

Am Mỵ Châu còn được gọi là am Bà Chúa hay đền thờ Mỵ Châu nằm ở phía Tây đình Ngự Triều Di Quy, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội. Đến nay, người dân ở vùng Cổ Loa vẫn tin rằng, bức tượng đá không đầu thờ trong am chính là thân xác của Công chúa Mỵ Châu sau khi bị vua cha chém đầu, đã hóa đá và trôi ngược theo dòng sông từ cửa biển về đến tận đất kinh thành xưa.