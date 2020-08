Hải Dương: Bắt nhóm đối tượng giấu 3kg ma túy trong quả bí ngô

Chiều 16/8, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương, khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, đơn vị đã phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Phong (SN 1984, trú tại thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cầm đầu thường xuyên mua số lượng lớn các loại ma túy của một đối tượng tại Sơn La, rồi đem về Hải Dương tiêu thụ.

Thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này rất tinh vi, thường xuyên thay đổi giờ giấc, phương tiện, cung đường vận chuyển, số điện thoại liên lạc, địa điểm giao hàng, gây nhiều khó khăn cho công tác trinh sát, phát hiện, bắt giữ.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác lập chuyên án trinh sát, tập trung lực lượng, biện pháp, phương tiện nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ.

Các đối tượng và tang vật bị bắt giữ tại Công an tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, vào đêm 14, rạng sáng 15/8, tại trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (thuộc địa phận thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Gia Lộc tiến hành kiểm tra ô tô mang BKS 29C-296.72 do lái xe Nguyễn Tiến Dũng (SN 1992, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển, chở theo Trần Văn Ba (SN 1992, trú tại thôn Phan Chi, xã Kim Anh, huyện Kim Thành).

Kết quả, lực lượng phát hiện trên xe ô tô đang vận chuyển 3kg ma túy tổng hợp (dạng Methamphetamine và Ketamine). Số ma túy này được các đối tượng cất giấu trong 3 quả bí ngô đã được làm rỗng ruột rồi gắn lại.

Tiếp tục kiểm tra xe ô tô mang BKS 34C-264.96 do Nguyễn Văn Phong đang quản lý, sử dụng, cơ quan công an phát hiện đối tượng đang tàng trữ 6 gói ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng 100g.

Qua đấu tranh khai thác, Phong khai nhận là người tực tiếp mua hàng của đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992, trú tại bản Táy Hưng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Sau khi Phong thỏa thuận về số lượng, loại ma túy, giá cả và thanh toán tiền cho Tuấn, Trần Văn Ba sẽ đi xe từ Hải Dương đến chỗ hẹn tại Mộc Châu, Sơn La, trực tiếp nhận hàng mang về. Sau khi mang về Hải Dương, Phong chia nhỏ số ma túy trên để bán cho các đầu mối khác tại Hải Dương và các tỉnh lân cận.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật.