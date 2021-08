Hải Dương: Nhiều trường hợp sử dụng giấy xét nghiệm Covid-19 và logo “luồng xanh” giả

Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, hồi 18h30 ngày 12/8, tổ công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch số A06 (thuộc Km65+300 QL37 thuộc khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, TP.Hải Dương) kiểm tra xe ôtô con mang nhãn hiệu VINFAST, BKS 14A - 559.20 do Mạc Văn H. (SN 1978, thường trú tại xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đã phát hiện có hiện tượng sử dụng giấy xét nghiệm Covid-19 giả.

Cụ thể, thời điểm này, ngoài lái xe, trên xe còn có 3 người gồm Bùi Văn Q. (SN 1979, thường trú tại xã Yên Đức), Đoàn Giang N. (SN 1988, thường trú tại phường Mạo Khê) và Nguyễn Thanh Nh. (SN 1972, trú tại phường Minh Thành), đều thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Công an TP.Hải Dương tổ chức kiểm soát chặt ché các phương tiện qua chốt. (Ảnh: Thi Ngọc)

4 người trên đã xuất trình phiếu xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính do Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã xác định đây đều là các phiếu xét nghiệm giả mạo.



Ngay sau đó, 4 đối tượng trên đã xác nhận không hề đi xét nghiệm Covid-19, phiếu trả lời kết quả xét nghiệm trên là giả mạo, mục đích để đi qua các chốt kiểm soát dịch vào TP.Hải Dương.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao 4 người trên cho Công an TP.Hải Dương để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý.

Trước đó, ngày 31/7, tại chốt kiểm dịch cấp tỉnh tại K50+700 QL5, địa phận phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương, tổ công tác kiểm tra xe ô tô BKS 98C-187.96 do chị Đặng Thị C (sinh năm 1979, trú tại Mỹ An, Lục Ngạn, Bắc Giang) điều khiển hướng TP.Hải Dương đi huyện Nam Sách, cũng phát hiện phiếu xét nghiệm Covid-19 giả. Khi tiến hành kiểm tra, chị C xuất trình 2 phiếu trả lời kết quả xét nghiệm Covid-19 của một trung tâm y tế trên địa bàn TP.Chí Linh cấp ngày 29/7 cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, kết quả xác minh của lực lượng chức năng cho thấy, giấy xét nghiệm nói trên có dấu hiệu là giả.

Chị C thừa nhận, 2 giấy xét nghiệm trên được chồng chị làm giả để chị tham gia giao thông qua các chốt.

Phương tiện vi phạm về việc sử dụng tem QR "luồng xanh" giả. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Tiếp theo đó, ngày 4/8, cũng tại chốt kiểm soát dịch A06, tổ công tác đã phát hiện xe ôtô tải BKS: 88C- 067.13 do anh Nguyễn Văn Th (sinh năm 1983, trú tại khu 15, thôn Đồng Quyền, thị trấn Xuân Hoà, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển chở hàng tre nứa, sử dụng tem "luồng xanh" có mã QR Code cấp cho xe ôtô tải BKS: 90C-027.29, nhưng tên tem ghi BKS: 88C-067.13 để đi qua chốt kiểm dịch. Trung tá Hoàng Hữu Thịnh - cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, quá trình kiểm tra phát hiện tem dán trên kính của ô tô là đúng với xe đang điều khiển, nhưng qua kiểm tra mã vạch, lực lượng chức năng quét mã Code QR thì kết quả được cấp không đúng tên lái xe và không đúng với BKS xe đang điều khiển, tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ đạo và giao toàn bộ xe phương tiện, giấy tờ liên quan và người cho Công an TP.Hải Dương tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Hôm nay (13/8), đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương cho biết, đơn vị kỹ thuật đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát tại 28/28 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh. Mỗi chốt có ít nhất 4 camera đơn lẻ kết nối với máy tính, hình ảnh được lưu giữ trong 21 ngày.

Các camera này sẽ giúp cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát tốt người và phương tiện ra vào cũng như lưu lại hình ảnh để truy xuất nhanh nhất khi có trường hợp mắc Covid-19 vào địa bàn.