Tạm giam 4 tháng nguyên phó phòng tín dụng ngân hàng để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 12/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Tường Khoa để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Tường Khoa cũng bị tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra bước đầu của cơ quan công an, khi còn công tác tại ngân hàng trên, Nguyễn Tường Khoa đã huy động tiền của nhiều người với lý do để đáo hạn ngân hàng. Một số người tin tưởng đã giao tiền cho Khoa, sau đó đối tượng mất khả năng chi trả.

Cơ quan chức năng công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tường Khoa để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra cũng cho thấy, Khoa đã lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 3,3 tỷ đồng của nhiều người. Ngoài ra, một số bị hại khác cũng làm đơn tố cáo Khoa chiếm đoạt của họ đến 5 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Khoa khai nhận có nợ tiền một số người là "dân xã hội" nên liên tục bị thúc ép trả tiền. Vì vậy, đối tượng đã nghĩ ra thủ đoạn trên để chiếm đoạt tiền.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an thông báo: Nếu ai là bị hại của Nguyễn Tường Khoa, sớm liên hệ với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng qua thiếu tá Lê Cảnh Anh - Đội phó Đội điều tra, thẩm định tố tụng hình sự để cung cấp hồ sơ.