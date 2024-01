Hàng nghìn tấn rau, củ sạch trồng theo tiêu chuẩn Nhật Bản chuẩn bị được tung ra dịp Tết Giáp Thìn 2024

Ông Nguyễn Văn Thuấn, Giám đốc HTX Sản xuất và Kinh doanh nông sản sạch Bạch Đằng cho biết, nhờ khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp nên diện tích thanh long ở đây không ngừng được mở rộng. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, địa phương đã hướng dẫn nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP. Năm 2020, thanh long của HTX được tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận là sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, đạt tiêu chuẩn chất lượng vàng trong nông nghiệp Việt Nam. Vùng sản xuất của HTX được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hải Dương cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn. Theo ông Thuấn, các thành viên của HTX có nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất thanh long ruột đỏ, được tập huấn về sản xuất rau, quả an toàn và rau, quả theo tiêu chuẩn VietGAP. Bên cạnh đó, HTX thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về quy trình sản xuất rau an toàn do các dự án, địa phương tổ chức.Hợp tác xã có logo, thương hiệu, code và nhãn mác cho sản phẩm thanh long ruột đỏ. Ảnh: Bình Minh