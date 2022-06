Hành lá được mùa, được giá nông dân phấn khởi

Ngay đầu vụ giá hành lá tăng cao gấp 4 lần, người dân trồng hành ở Nghệ An đang kỳ vọng về vụ trồng hành lá được mùa, được giá.

Hiện tại, hành lá tươi đang được thương lái thu mua tại ruộng với giá dao động từ 15.000 -18.000 đồng/kg, mức giá cao gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm 2022.

Thời tiết nắng nóng nông dân Quỳnh Lưu làm nhà bạt để thu hoạch hành lá. Ảnh: CT

Ngay từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Trinh (xóm Vân Đông, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu) cùng những người trong gia đình xếp những bó hành tươi để chuẩn bị giao cho thương lái. Bà Trinh cho biết, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh, chủ động được nguồn nước tưới nên vụ thu hoạch năm nay hành lá đạt năng suất cao.

Bà Trinh cho hay, hiện người dân trồng hành ở xã Quỳnh Bá rất phấn khởi vì giá hành trên thị trường đang tăng lên từng ngày.

Theo tính toán của bà Xuân nếu giá bán từ 10.000 đồng/kg là người trồng hành bắt đầu có lãi. Đây là mức thu nhập cao nhất trong mấy năm qua vì năm nay hành trúng mùa lại được giá.

"Do thời tiết năm nay nắng nóng, từ 9h sáng đã lên đến 35 độ C, do vậy gia đình tôi tranh thủ ra đồng từ lúc 4h sáng, thắp đèn thu hoạch hành lá. Vụ này cả nhà trồng 2 sào hành lá, sản lượng ước đạt khoảng 2 tấn..." bà Trinh cho hay.

Trong khi đó, bà Hồ Thị Lam (xóm 1, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) phấn khởi chia sẻ, Nếu trồng bằng phương pháp cấy cây con, hành hoa sẽ cho thu hoạch sau 50 ngày, năng suất đạt khoảng 1 tấn/sào".

Sắp tới, 2 sào hành lá với sản lượng trên dưới 2 tấn chuẩn bị cho thu hoạch, với năng suất và mức giá giữ ổn định như trên thì gia đình có nguồn thu khá, để trang trải cuộc sống. Do trời nóng bảo quản loại hàng hóa này khó khăn, dễ bị hao hụt về trọng lượng và hư hỏng nên thu hoạch đến đâu phải vận chuyển đi tiêu thụ đến đó.

Sau khi bó hành lá thành từng bó 5kg, người nông dân chờ thương lái đến thu mua. Ảnh: CT

Cũng theo bà Lam cây hành có đặc tính là chứa nước, dễ bị héo, lầy trong thời tiết nắng nóng. Bởi vậy, thu hoạch ban đêm sẽ giúp giữ cho hành đẹp mã hơn và khi cân thì nặng hơn. Bởi vậy, giá hành hoa nhập cho thương lái buổi đêm thường thấp hơn 1-2 giá so với thu hoạch ban ngày.



Nông dân phấn khởi "đội" nắng thu hoạch hành lá

Theo các nông dân trồng hành ở địa phương, cây hành lá tại Quỳnh Lưu là một loại rau gia vị, giống bản địa, lá dầy, ống to, vị cay, thơm đặc trưng, được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Hành là cây trồng ngắn ngày, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, khoảng 50 ngày kể từ lúc xuống giống, chăm sóc là bắt đầu thu hoạch. Nếu mưa nhiều thì thời gian thu hoạch lâu hơn từ 55-60 ngày.

Hành lá được bó từng bó nhỏ để dễ vận chuyển và tránh bị hư hỏng. Ảnh: CT

Hành lá là cây rau màu dễ trồng, thời gian quay vòng, gối vụ nhanh, trung bình mỗi năm người dân có thể trồng từ 3-4 vụ. Nếu chăm sóc tốt, mỗi sào có thể đạt sản lượng 1,5 tấn hành. Với mức giá 15.000 đồng/kg như hiện nay, người trồng hành có thể thu 60 triệu đồng/sào/năm, cao hơn nhiều lần so với trồng lúa.

Mong có thêm những mùa bội thu

Thời điểm này, hàng chục héc ta trồng hành lá tại huyện Quỳnh Lưu đang vào vụ thu hoạch. Người dân ra đồng từ giữa đêm hoặc che bạt làm xuyên trưa để tranh thủ bán giá cao.

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến giá hành rất bấp bênh. Thời điểm sau Tết nguyên đán, hành hoa rớt giá chỉ còn 4.000 đồng/kg thì khoảng 10 ngày trở lại đây, giá loại rau gia vị này tăng 15.000-16.000 đồng/kg, cao gần gấp 4.

Dù thời tiết nắng nóng, nhưng người dân vẫn đội nắng thu hoạch hành lá vì đang được giá. Ảnh: CT

Ông Cường – một thương lái chuyên thu mua hành lá để bán ở chợ đầu mối TP. Vinh cho biết: Hành lá sau khi được thu mua tại ruộng phải nhúng qua nước để thật sạch đất, cát. Nếu không kịp vận chuyển đến nơi tiêu thụ ngay sẽ phải đặt trong phòng mát, dùng quạt điện để tránh hành bị nóng, hư hỏng.

Chuyến hành này ông Cường thu mua 2 tấn, xuất bán cho các thương lái ở chợ đầu mối Vinh nên việc vận chuyển hàng không gặp nhiều khó khăn.

Hành sau khi làm sạch được bó lại thành từng bó khoảng 5kg. Hành hoa Quỳnh Lưu ngoài cung ứng cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh, còn được nhập cho các nhà máy chế biến gia vị đóng gói sẵn. Hành lá Quỳnh Lưu sau khi thu hoạch được thương lái thu mua ngay tại ruộng, rồi vận chuyển vào các chợ đầu mối hoặc thị trường phía Nam.

Bà Nguyễn Thị Trinh (xóm Vân Đông, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu) đang thu hoạch hành lá bên ruộng của gia đình mình. Ảnh: CT

Trồng hành lá là một trong những nghề truyền thống của nông dân ở các xã vùng Bãi Ngang của huyện Quỳnh Lưu như Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Bảng và các xã Quỳnh Liên, Quỳnh Tân và Quỳnh Văn. Các địa phương này có điều kiện khí hậu cùng chất đất pha cát đặc thù rất phù hợp cho cây hành phát triển.