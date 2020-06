Hạnh phúc trong tầm tay tập 23: Địch Lệ Nhiệt Ba thẳng tay trị Hoàng Cảnh Du vì đột nhập nhà riêng lúc nửa đêm

Mới đây, nhà sản xuất công bố preview "Hạnh phúc trong tầm tay" tập 23 kích thích sự tò mò của khán giả về tình tiết tiếp theo của phim. Đoạn clip khiến người xem bật cười sảng khoái với màn đột nhập nhà Chu Phóng (Địch Lệ Nhiệt Ba) lúc nửa đêm của Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du).

Chu Phóng cố gắng tống cổ "kẻ đột nhập" ra khỏi giường ngủ.

Chẳng hiểu lý do gì khiến Tống Lẫm uống rượu đến mức say khướt. Say rượu, thay vì trở về nhà mình, Tống Lẫm lại qua nhà Chu Phóng lúc nửa đêm. Tổng tài mặt lạnh tự động mở mã khóa nhà bạn gái, tiến thẳng vào giường ngủ của cô. Vừa ngủ, anh vừa ôm chặt lấy Chu Phóng.

Thấy có người đột nhập vào phòng lại còn thản nhiên ôm ấp mình, Chu Phóng hoảng sợ, la hét. Đèn sáng, thấy Tống Lẫm nằm trên giường nồng nặc mùi rượu, Chu Phóng tìm mọi cách để anh tỉnh giấc. Trong cơn say, Tống Lẫm trách móc: "Người con gái như em đến cả làm nũng cũng không biết! Anh chịu đủ rồi!".

Tống Lẫm trách móc Chu Phóng không biết làm nũng.

Sau đó, Tống Lẫm kéo tay Chu Phóng làm cô ngã trên người mình. Không những thế, anh còn bắt bạn gái "hưởng" hết hậu quả nôn ọe do anh say xỉn gây ra. Chu Phóng một lần nữa la ó vì quá mất vệ sinh.

Để trừng trị Tống Lẫm tội say xỉn đột nhập vào nhà và làm bẩn giường mình, Chu Phóng quyết định thay trang phục cho anh. Chu Phóng lấy chiếc áo hai dây được thiết kế nữ tính, gợi cảm của mình mặc cho anh.

Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, Tống Lẫm bước ra phòng khách trong sự ngỡ ngàng của Tống Lạc (Trịnh Thủy Tinh). Cô vừa ngạc nhiên vừa cười sảng khoái vì trông thấy anh trai với bộ dạng vừa tỉnh rượu, mặc đồ của phụ nữ. Chu Phóng ngồi bên cạnh dù rất muốn cười lớn nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thản.

Sự xuất hiện của Tống Lẫm sau cơn say khiến Tống Lạc kinh hãi, Chu Phóng hả hê.

"Hạnh phúc trong tầm tay" lên sóng Đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc) vào các tối hàng ngày và ra mắt khán giả Việt Nam trên nền tảng xem phim trực tuyến vào trưa hôm sau.