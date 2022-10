HĐND quận Thanh Xuân thông qua 3 Nghị quyết quan trọng

Thu ngân sách đạt hơn 88% kế hoạch



Phát biểu khai mạc, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh XuânNguyễn Việt Hà cho biết, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận đạt kết quả tốt, đến ngày 30/9 đạt 3.918 tỷ 361 triệu đồng, bằng 88,06% dự toán TP giao (bằng 120,63% so với cùng kỳ năm 2021). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được chú trọng, đời sống Nhân dân trên địa bàn ổn định.

Quang cảnh kỳ họp HĐND quận Thanh Xuân

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND quận xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của quận trong thời gian tới. Cụ thể, xem xét, thảo luận báo cáo điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2021; báo cáo về điều chỉnh dự toán chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2022; báo cáo cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 quận Thanh Xuân.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu HĐND quận Thanh Xuân thống nhất cao với 3 báo cáo của UBND quận trình bày tại kỳ họp, dự thảo Nghị quyết, các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội HĐND quận, báo cáo bổ sung của UBND quận làm rõ nội dung thẩm tra và các phát biểu giải trình.

Thông qua 3 nghị quyết quan trọng

Liên quan nội dung về điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2021, đại biểu đề nghị UBND quận chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2021 sau điều chỉnh theo quy định. Liên quan nội dung về điều chỉnh dự toán chi ngân sách quận năm 2022, đại biểu đề nghị UBND quận chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức giao dự toán ngân sách điều chỉnh, bổ sung cho các đơn vị đúng quy định; chỉ đạo các đơn vị dự toán thực hiện chi đảm bảo đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định.

Đại biểu Nguyễn Thị Ngân Bình (Tổ đại biểu phường Thanh Xuân Trung) phát biểu thảo luận

Liên quan nội dung cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022, đại biểu đề nghị UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và các chủ đầu tư tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án đầu tư; đôn đốc quyết liệt tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; phát huy cao nhất hiệu quả Tổ công tác của quận về giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, tăng cường công tác quyết toán công trình, dự án hoàn thành để nâng cao tỷ lệ giải ngân, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% giải ngân năm 2022.



Bên cạnh đó, qua giám sát tại các trường học công lập trên địa bàn và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận; thực tế qua nghe báo cáo đối với việc quyết toán của 3 công trình trường học (Trường THCS Việt-Angiêri, Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung) còn gặp khó khăn; đại biểu cũng đề nghị UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn tập trung cao để giải quyết dứt điểm quyết toán đối với các trường hợp trên…

Tại kỳ họp, HĐND quận đã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết: Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2021; Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2022; Nghị quyết về việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 quận Thanh Xuân.

Kết thúc phiên giải trình, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà đề nghị UBND quận, phường và các đơn vị tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đảm bảo các nghị quyết của HĐND quận đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, đối với công tác điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách quận cần tập trung thực hiện đảm bảo tính chính xác, cân đối, đúng tiến độ theo nội dung Nghị quyết HĐND quận đã thông qua, đảm bảo trình tự thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022, đề nghị UBND quận chỉ đạo các cơ quan đơn vị khẩn trương tiến hành phân bổ ngân sách kịp thời theo đúng quy định nhằm tổ chức các hoạt động đột xuất và định kỳ trong 3 tháng cuối năm, đảm bảo tiến độ đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022. Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 của quận ở các lĩnh vực được thông qua tại kỳ họp này với khối lượng công việc lớn, UBND quận cần tập trung rà soát, triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên, để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, chú trọng quản lý sau đầu tư; thường xuyên kiểm tra, giám sát để đẩy mạnh giải ngân, hoàn thành công trình, dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Ngoài ra, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND quận tiếp tục tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết và báo cáo HĐND quận theo quy định.