H'Hen Niê khiến khán giả "nín thở" khi thể hiện ca khúc "Em gái mưa" tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Trang Pháp múa cột khi thể hiện tiết mục Đường cong

Tối qua (21/1), đêm Công diễn 5 chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã diễn ra với những màn trình diễn của các chị đẹp thuộc nhóm Hồi sinh và nhóm Ứng cử viên Quán quân. Kết quả, ca sĩ Nguyên Hà là thành viên duy nhất của nhóm Hồi sinh tiến thẳng vào chung kết, nhờ kết quả chiến thắng vòng thi đấu cá nhân.

Tại vòng thi đấu này, Nguyên Hà thể hiện ca khúc Đường cong. Giọng ca Nhắm mắt thấy mùa hè miệt mài tập luyện vũ đạo để cho khán giả thấy một hình ảnh Nguyên Hà lột xác, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nữ ca sĩ lường trước khả năng vũ đạo của bản thân không thể tốt khi tập luyện trong một vài ngày nên cô quyết định chọn phong cách menswear.

Trang Pháp múa cột tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". (Ảnh: NSX)

Trong khi đó, do từng phải mặc corset vì tự ti về ngoại hình sau khi sinh, Phương Vy quyết định chọn Đường cong như một lời tuyên ngôn về sự tự tin ở bản thân ở thời điểm hiện đại. Cô kết hợp belly dance để phô diễn những đường cong đặc biệt trên cơ thể và thể hiện sự nóng bỏng, hấp dẫn của ca khúc.

Chị đẹp còn lại trình diễn ca khúc Đường Cong chính là Trang Pháp. Trong lần trình diễn cá nhân này, Trang Pháp quyết định lồng ghép tuyệt chiêu múa cột mà cô đã bỏ lỡ vì một số lý do đặc biệt ở tiết mục Mashup Chỉ là – Down Bad For You. Trong quá trình tập luyện, Trang Pháp mặc kệ chấn thương và kiên trì với quyết định mạo hiểm, có phần liều lĩnh của bản thân. Kết thúc tiết mục, Nguyên Hà quyết định chọn Phương Vy để đấu điểm.

Quyết định này khiến nhóm Hồi sinh vỡ oà do Nguyên Hà đã chiến thắng trước Phương Vy, nâng tổng số điểm nhóm Hồi sinh giành được là 1273. Nhóm Ứng cử viên Quán quân có tổng số điểm là 1015. Kết quả này giúp nhóm Hồi sinh giành được 1 suất hoán đổi vị trí với nhóm Ứng cử viên Quán quân nguy hiểm.

H'Hen Niê nỗ lực thể hiện ca khúc Em gái mưa

Chọn tiết mục Em gái mưa, Tú Vi được cả nhóm Hồi sinh đồng thuận. Quỳnh Nga, Đoan Trang cho rằng vẻ đẹp của ngôi sao phim Cổng mặt trời phù hợp với tinh thần và cảm xúc của ca khúc nhẹ nhàng, mang hồi ức thanh xuân như Em gái mưa. Ở nhóm Ứng cử viên Quán quân, Thu Phương và H'Hen Niê là những người trình diễn ca khúc này.

Quyết định chọn ca khúc đòi hỏi cao về kỹ thuật và giọng hát, H'Hen Niê chia sẻ cô đã nỗ lực tập luyện hằng ngày hằng giờ. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 không chỉ tập luyện theo lịch trình của chương trình mà bất kể ở đâu khí có thể từ lúc rảnh rỗi trên nương rẫy, đến lúc di chuyển trên xe hơi… H'Hen Niê được đánh giá nỗ lực và khoe được chất giọng khỏe khoắn, mang âm hưởng núi rừng, tuy vậy cách thể hiện của cô gần như không ăn nhập với ca khúc. Không chỉ thế, ở một số đoạn khó, nàng hậu khiến người xem không khỏi hồi hộp, lo lắng bởi cách cô thể hiện.

Trên các diễn đàn, khán giả cho rằng đây là một tiết mục không tốt, tuy vậy, hoàn toàn có thể thông cảm với H'Hen Niê. "Cô ấy đã rất nỗ lực nhưng Em gái mưa là một ca khúc rất khó"; "Xem H'Hen Niê biểu diễn mà tim tôi cũng rớt ra ngoài, quá lo lắng và thương cho cô ấy"; "H'Hen Niê đã hát bằng cả sinh mạng rồi, nhưng cô ấy khó thành công được với ca khúc này" - một số bình luận nhận định.

Trên trang cá nhân sau đêm thi, H'Hen Niê chia sẻ: "Tôi yêu khoảnh khắc mà tôi luôn tự nhủ mình phải cố lên, mình sẽ làm được. Sự căng thẳng là có, sự lo âu cũng có, nhưng tôi trân trọng khoảnh khắc ý nghĩa này, được đứng trên sân khấu và hoà vào bài hát. tôi sẽ không quên khoảnh khắc ấy, sự cổ vũ, động viên của các chị và quý vị khán giả dành cho tôi".

Sau khi trình diễn, Tú Vi quyết định chọn lựa đấu điểm với H'Hen Niê. Kết quả, Tú Vi chiến thắng áp đảo với số điểm cao. H'Hen Niê chia sẻ cô không hối tiếc khi thể hiện bài hát này, với mục đích là chiến thắng bản thân.

Sau tối qua, đội hình chính thức tiến vào chung kết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã được xác định, với hai nhóm chính: Nhóm MLee gồm MLee (nhóm trưởng), Diệp Lâm Anh, Lệ Quyên, Phương Vy, Hồng Nhung, H'Hen Niê, Diệu Nhi; Nhóm Trang Pháp gồm Trang Pháp (nhóm trưởng), Lan Ngọc, Mỹ Linh, Thu Phương, Nguyên Hà, Uyên Linh, Lynk Lee. 2 nhóm Ứng cử viên Quán quân sẽ chọn ca khúc khi trình diễn tiết mục nhóm 3 thành viên, kết quả sẽ có vào thứ 7 ngày 27/1/2024 lúc 21h15 trên VTV3.