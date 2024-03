Hi hữu phát hiện quái vật cá ngừ khổng lồ dài 2,1m, to bằng con bò khi đang chèo thuyền trên sông Chuyện hi hữu: Phát hiện "quái vật" cá ngừ khổng lồ dài 2,1m, to bằng con bò khi đang chèo thuyền trên sông

Khi đang chèo thuyền trên sông, 3 người đàn ông bất ngờ phát hiện thấy một con "quái vật" cá ngừ dài hơn 2 mét.