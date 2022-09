Tàu Trường Sa 12 hỗ trợ tàu cá Bình Định và ngư dân bị mắc cạn

Tàu Trường Sa 12 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân vừa đưa 4 ngư dân và tài sản về vị trí neo đậu an toàn. Hiện sức khỏe cho các ngư dân đã ổn định, do điều kiện sóng to nên sau bão sẽ có phương án kéo tàu ra.