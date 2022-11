Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, nhằm khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn, UBND huyện Cần Giờ đã triển khai Chương trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân phát triển sản xuất năm 2021 trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Đây là chương trình nhằm khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP.HCM, giai đoạn 2016 - 2021.

Qua 1 năm thực hiện, UBND huyện Cần Giờ đã có những đánh giá về tính hiệu quả của chương trình. Theo đó, về mặt sản xuất, UBND huyện đánh giá việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ lãi vay đã giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

HTX Cần Giờ Tương Lai là đơn vị chuyên thu mua thủy, hải sản do bà con nông dân nuôi, đánh bắt trên địa bàn huyện Cần Giờ. Từ đó HTX chế biến thành nhiều đặc sản nổi tiếng, bán ra thị trường. Ảnh: QS

Qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát huy hiệu quả việc sử dụng vốn vay vào sản xuất. Đặc biệt là các mô hình sản xuất thâm canh, ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được nông dân đầu tư đạt hiệu quả khả quan. Từ đó góp phần nâng cao năng suất, giá trị và hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp.

Các mô hình nuôi thủy, hải sản hiệu quả trong năm trên địa bàn huyện có thể kể đến như: mô hình nuôi cá dứa phát triển được 32 ha, lãi bình quân 650 triệu/ha (tăng 2 ha và tăng mức lãi bình quân 9 triệu đồng/ha so năm trước). Các mô hình nuôi tôm theo công nghệ mới (nuôi mật độ cao, nuôi 2 giai đoạn, nuôi hồ tròn lót bạt đáy, nuôi trên bể tròn...) đạt 179,87 ha, năng suất bình quân đạt 26,89 tấn/ha và mức lãi bình quân đạt 1,05 tỷ đồng/ha (tăng 24,57 ha nuôi, năng suất tăng 11,24 tấn/ha và mức lãi tăng 432 triệu/ha so năm trước và tăng gấp 2 lần so với mô hình nuôi tôm truyền thống ). còn lại các mô hình nuôi cá chim vây vàng đạt 150 triệu/ha; nuôi ốc hương đạt 1,07 tỷ/ha; nuôi cua 20 triệu/ha.

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, UBND huyện Cần Giờ đã có những điều chỉnh trong công tác vay vốn, nhằm giúp đỡ nông dân trong giai đoạn khó khăn. Cụ thể, UBND huyện đã triển khai thực hiện Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 04/9/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Theo đó UBND huyện đã ban hành Công văn số 4707 UBND ngày l5/9/2021, chỉ đạo các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền chính sách. Song song với đó là đề nghị các tổ chức tín dụng chủ động rà soát các đối tượng vay vốn, để làm thủ tục hỗ trợ do chịu ảnh hướng dịch Covid-19.



Kết quả, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Cần Giờ đã thực hiện theo Công văn số 1338/NHNo-TD ngày l4/7/2021, của Tổng giám đốc Agribank. Thực hiện giảm lãi 10% trong thời gian trong giãn cách xã hội (từ 15/7/2021 đến 31/12/2021) cho 3.456 hộ/4,31 tỷ đồng, trên số tiền vay là 1.538 tỷ đồng. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ của 979 hộ/855,62 tỷ đồng. Không thu lãi quá hạn từ 12/8/2021 đến 30/10/2021 (thời gian hộ sản xuất khó khăn, ngừng hoạt động).

Những hiệu quả về mặt an sinh xã hội, cho thấy sự linh hoạt của huyện Cần Giờ trong việc triển khai Chương trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân phát triển sản xuất năm 2021 trên địa bàn huyện. Qua đó giúp người dân vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch, để tiếp tục sản xuất. Trong thời gian tới, UBND huyện Cần Giờ sẽ thực hiện chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.