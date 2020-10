Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy trao quà cho bà con vùng bão lụt miền Trung

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trao quà cho người dân miền Trung

Xót xa trước cảnh đồng bào miền Trung đang chống chọi với bão lũ, ngày 21/10, BTC cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam tổ chức đi trao quà từ thiện cho đồng bào miền Trung đang gặp lũ lụt. Đoàn từ thiện bao gồm Trưởng BTC - Nhà báo Lê Xuân Sơn và Phó trưởng BTC - bà Phạm Kim Dung và dàn Hoa hậu như: Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh, Thái Như Ngọc, Người đẹp Nhân ái Thuỳ Tiên, Hoa khôi Ý Nhi.

Theo bà Phạm Kim Dung, sau nhiều ngày phát động, chiến dịch "Hoa hậu Việt Nam hướng về miền Trung bão lũ" đã nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng cũng như tổng số tiền quyên góp tính đến nay đã đạt đến con số hơn 8 tỷ đồng. BTC sẽ trao cho người dân 3 tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất: Huế, Quảng Bình, Quảng Trị từ ngày 21/10 đến 23/10 với số tiền là 4,36 tỷ đồng.

Bà Phạm Kim Dung chia sẻ, vừa đặt chân đến địa điểm cứu trợ, dàn Hoa, Á hậu cùng BTC Hoa Hậu Việt Nam đã lập tức di chuyển ngay trong đêm đến huyện Phú Lộc để trao tặng tiền mặt cũng như động viên tinh thần cho những người dân gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, số tiền 250 triệu đồng do doanh nghiệp Saigon Huế trao tặng cho hai xã giáp ranh nhau là Lộc Điền và Lộc An. Trong đó, tại xã Lộc Điền là 90 triệu đồng bao gồm 70 suất 1 triệu đồng, 5 suất 3 triệu đồng và 1 suất 5 triệu đồng cho gia đình có người tử vong. Tại xã Lộc An là 115 triệu bao gồm 100 suất 1 triệu đồng và 5 suất 3 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị Saigon Huế còn ủng hộ thêm 600 triệu cho chuyến cứu trợ tiếp theo vào sáng 22/10 cùng dàn Hoa hậu, Á hậu.

Hoa hậu Tiểu Vy trao quà cho người dân miền Trung

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh trao quà cho người dân vùng lũ

Số tiền còn lại sẽ tiếp tục được trao đến tận tay những hộ dân chịu mất mát sau ảnh hưởng do bão lũ miền Trung.

Ban tổ chức cho biết, bên cạnh hiện kim, chiến dịch "Hoa hậu Việt Nam hướng về miền Trung bão lũ" còn kêu gọi đóng góp về hiện vật được 2 tấn gạo, xuồng cứu hộ,... Những món quà thiết thực này phần nào giúp đỡ cho đồng bào miền Trung sớm vực dậy tinh thần cũng như khắc phục hậu quả mà thiên tai gây ra.