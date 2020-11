Học luật môi trường đơn giản, sinh động với nông dân

Được biết, đây là những địa phương trong thời gian qua các cấp Hội ND đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác tuyên truyền, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu… Các đội tuyển trải qua 3 vòng thi gồm: Chúng tôi nói về chúng tôi, tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường và tiểu phẩm tuyên truyền.



Phần thi tiểu phẩm tuyên truyền của đơn vị Hội ND huyện Thanh Hà được Ban giám khảo đánh giá cao. Ảnh: T.H

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các đội tuyển tham gia hội thi đều chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình thức thể hiện và diễn xuất. Ở phần thi tiểu phẩm tuyên truyền, các đội đều dàn dựng công phu, nội dung sát với chủ đề hội thi và thể hiện được công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Sau 3 phần thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho Hội ND huyện Thanh Hà.

Trước giờ khai mạc, Ban tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng của bão lũ. Bà Phạm Thanh Thuỷ - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Hải Dương, Trưởng ban tổ chức hội thi cho biết: Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng.

Với vai trò nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới, hàng năm các cấp Hội ND trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường với nhiều hoạt động cụ thể như: Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường; tổ chức các buổi lễ mít tinh hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường…

Đáng chú ý, cùng với tuyên truyền, các cấp Hội ND tỉnh Hải Dương đã xây dựng thành công các mô hình điểm "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp"; mô hình "Nông dân thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình"; mô hình "Chi, tổ Hội ND nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn"...

Theo bà Thủy: Hội thi "Nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp luật về bảo vệ môi trường" tỉnh Hải Dương năm 2020 là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đây cũng là cơ hội để cán bộ, hội viên nông dân Hải Dương tự khẳng định: Không chỉ giỏi trong lao động sản xuất, nắm vững những quy định của pháp luật mà còn là những tuyên truyền viên tích cực về bảo vệ môi trường sống, góp phần quan trọng vào kết quả giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường ở ngay từng địa phương trong tỉnh.