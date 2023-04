Ngày 14/4, Hội Nông dân TP.HCM tổ chức Họp mặt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2023 với chủ đề “Vai trò nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Có 13.886 hộ trong câu lạc bộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Huỳnh Thị Kim Xuyến - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM cho biết, trong năm 2022, hoạt động của các Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn TP.HCM đạt được nhiều kết quả khả quan.

Bà Huỳnh Thị Kim Xuyến - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Quang Sung

Tỷ lệ đăng ký và đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tăng so với năm 2021 và có nhiều nông dân được thành phố biểu dương, được khen thưởng cấp Nhà nước với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017-2021.

Trong năm 2022, các Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn TP.HCM đã góp phần tuyên truyền, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác Hội ở địa phương.

Kết quả, trong năm 2022 đã có 18.612 hộ đăng ký (tăng 320 hộ so với năm 2021), đạt 106,43% so với chỉ tiêu. Có 13.886 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (tăng 648 hộ so với năm 2021), đạt 112,99% so với chỉ tiêu được giao. Trong đó, cấp Trung ương: 49 hộ, cấp tỉnh: 409 hộ, cấp huyện: 1.279 hộ, cấp xã: 12.149 hộ.

Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi TP.HCM đã hỗ trợ các thành viên tiếp cận, tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ. Trong đó có tổ chức 23 lớp tập huấn cho 2.070 hội viên; chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống cá chìa vôi và sản xuất thức ăn vi hạt ương giống tôm càng xanh, kỹ thuật nuôi cá chim vây vàng, cá chốt trong ao cho hội viên nông dân huyện Cần Giờ. Tập huấn kỹ thuật trồng mai con trên đất phèn, tạo dáng mai vàng cho hội viên nông dân tại huyện Bình Chánh và nhiều hoạt động khác.

Các thành viên Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tham gia họp mặt. Ảnh: Quang Sung

Bên cạnh đó câu lạc bộ còn hỗ trợ các thành viên vay vốn, đào tạo nghề, giúp quảng bá tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ khởi nghiệp.

Nâng chất 86 Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Thời gian tới, TP.HCM tiếp tục nâng chất hoạt động của 86 Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục tổ chức cho thành viên của Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tham quan học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp mới, đạt hiệu quả. Phối hợp các sở ngành tổ chức tập huấn, hội thảo chuyên đề, cung cấp tài liệu liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM phát biểu tổng kết buổi họp mặt. Ảnh: Quang Sung

Phát biểu tổng kết buổi họp mặt, bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM nhận định, hầu hết Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ đều năng nổ nhiệt tình, gương mẫu trong sinh hoạt và phát triển kinh tế, qua đó đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các thành viên và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn.

Theo bà Xuân, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân một số nơi thực hiện đạt hiệu quả chưa cao. Liên kết tiêu thụ nông sản cho nông dân còn gặp khó khăn. Một số thành viên câu lạc bộ chưa mạnh dạn mở rộng ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất do e ngại giá thành sản phẩm cao, khó tiêu thụ nên vẫn áp dụng phương thức sản xuất cũ, dẫn đến chất lượng và sản lượng chưa cao.

Đại biểu tham quan những mô hình, sản phẩm do các thành viên câu lạc bộ sản xuất. Ảnh: Quang Sung

Vẫn còn một số Hội Nông dân cơ sở chưa tập trung chỉ đạo sâu sát. Sự phối hợp với Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ chưa được thường xuyên, chặt chẽ dẫn đến hoạt động của một số câu lạc bộ hiệu quả không cao.

“Trong thời gian tới, các câu lạc bộ cần đẩy mạnh hoạt động liên kết sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Quan tâm đầu tư mở rộng các mô hình sản xuất hiệu quả và hỗ trợ chuyển giao đến hội viên có hoàn cảnh khó khăn để góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hội tập trung thực hiện phát huy tốt vai trò chủ thể của nông dân thành phố, mà nòng cốt là lực lượng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất giống cây trồng và vật nuôi có năng suất, chất lượng cao”, bà Nguyễn Thanh Xuân chỉ đạo.