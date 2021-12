Hội ND TP.Hà Nội và Hội ND 26 tỉnh, thành: Hỗ trợ nông dân kết nối, tiêu thụ nông sản trong đại dịch

Chiều ngày 13/12, Hội Nông dân (ND) TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp giữa Hội ND TP Hà Nội với Hội ND các tỉnh, thành phố 2 năm 2020-2021 và thống nhất nội dung phối hợp năm 2022.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính là Hội ND TP Hà Nội. Tới dự và và chỉ đạo Hội nghị có: Phó Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội Phùng Văn Dũng. Dự hội nghị còn có sự tham dự trực tuyến của Hội ND 26 tỉnh, thành.

Nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân trong đại dịch

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp, bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội khẳng định: Trong 2 năm 2020-2021, tình hình sản xuất nông nghiệp, đời sống của nông dân và hoạt động công tác Hội gặp nhiều khó khăn, bất lợi, đặc biệt là trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, Hội ND Hà Nội và Hội ND 26 tỉnh, thành phố đã tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều nội dung quan trọng trong chương trình phối hợp.

Bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội ND TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, Hội ND Hà Nội và Hội ND 26 tỉnh, thành đã tích cực phối hợp tuyên truyền đến hội viên nông dân thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổ chức các hoạt động hướng dẫn hỗ trợ nông dân phòng chống dịch.

Đặc biệt, trước làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, Hội ND Hà Nội và 26 tỉnh, thành đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tương trợ hội viên nông dân.

Cụ thể: Riêng Hội ND TP Hà Nội đã vận động 5.000 chiếc khẩu trang tặng nông dân Hải Dương chống dịch; vận động các doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ 6 tấn gạo trị giá 100 triệu đồng cho nông dân Bắc Ninh; 25 triệu đồng và 1 tấn gạo tặng nông dân Bắc Giang; 150 triệu đồng tặng nông dân các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh.

Trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, Hội ND Hà Nội cũng tiếp nhận hàng trăm tấn nông sản, nhu yếu phẩm của Hội ND các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Hoà Bình, Bắc Giang, Ninh Bình… gửi tặng.

Bên cạnh đó, trong chương trình phối hợp các cấp Hội còn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản, thuỷ hải sản của nông dân các tỉnh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Nhân rộng các mô hình hiệu quả

Thông qua chương trình, Hội ND Hà Nội phối hợp với các sở, ngành của địa phương thực hiện công tác hợp tác, kết nối sản xuất, tiêu thụ nông thủy sản, phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn cho TP Hà Nội.

Đến nay, sau 5 năm triển khai chương trình phối hợp chuỗi, Ban Điều phối đã xây dựng và phát triển được 786 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Riêng TP Hà Nội duy trì và phát triển 141 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu tiêu thụ sản phẩm.

Năm 2021, Hội ND tỉnh Hà Giang kết nối Hội ND TP.Hà Nội đưa về Thủ đô tiêu thụ hơn 30 tấn cam sành. Ảnh: T.H

Phát huy những kết quả đã đạt được, lãnh đạo Hội ND TP Hà Nội và Hội ND 26 tỉnh, thành đã thống nhất 7 nội dung trọng tâm chương trình phối hợp năm 2022.

Trong đó tập trung vào các hoạt động như: Đẩy mạnh tổ chức liên kết , hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân, nhất là trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch Covid-19; tổ chức các hoạt động hợp tác xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp, hàng hóa, dịch vụ, kinh tế tập thể và trang trại.

Trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, Hội ND Hà Nội cũng tiếp nhận hàng trăm tấn nông sản, nhu yếu phẩm của Hội ND các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Hoà Bình, Bắc Giang, Ninh Bình… gửi tặng. Trong ảnh: Cán bộ, hội viên nông dân Lào Cai bốc xếp nông sản lên xe chuyển về Hà Nội, giúp người dân thành phố chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Hội ND Hà Nội và 26 tỉnh, thành sẽ tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp, mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp để phát triển bền vững, đề án tái cơ cấu nông nghiệp... từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của cả nước.

Một việc làm ý nghĩa nữa trong chương trình phối hợp là Hội ND Hà Nội và 26 tỉnh, thành là đã tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh kế, tặng nhà tình nghĩa, tặng máy nông nghiệp… cho nông dân nghèo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội Phùng Văn Dũng đánh giá cao chương trình phối hợp giữa Hội ND TP Hà Nội với Hội ND 26 tỉnh, thành phố trong phát triển kinh tế, xã hội, nhất là lĩnh vực nông nghiệp.



Ông Phùng Văn Dũng cho biết: Khu vực ngoại thành Hà Nội chiếm trên 60% dân số toàn TP, sản xuất nông nghiệp chủ yếu tập trung tại các huyện ngoại thành. Với mục tiêu là xây dựng nông nghiệp Thủ đô tiêu biểu cho cả nước, phát triển nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp thành theo hướng nông nghiệp xanh gắn với du lịch sinh thái, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, đảm bảo an toàn thực phẩm, giá trị kinh tế lớn, có đủ sức cạnh tranh, có thương hiệu trên thị trường.

"Tôi rất mong Hội ND Hà Nội có sự hợp tác về mọi mặt tốt hơn nữa của các tỉnh, thành Hội trong cả nước, đặc biệt có nội dung phối hợp cụ thể trong năm 2022 để cùng nhau hoạt động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và các địa phương, từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của cả nước"-ông Phùng Văn Dũng nhấn mạnh.