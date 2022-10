10 năm Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam: Lan toả niềm tự hào của nông dân An Giang

Qua chương trình đã lan tỏa niềm tự hào đến nông dân cả nước nói chung và nông dân An Giang nói riêng về mẫu hình người nông dân mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang – Nguyễn Văn Nhiên, trong 10 năm tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, tỉnh An Giang đã có 10 nông dân được bình chọn và vinh danh tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Ông Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao các mô hình của nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi An Giang.

Việc tôn vinh, trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc trong 10 năm qua có ý nghĩa như thế nào đối với nông dân cũng như hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân tại An Giang?

Tôi đánh giá rất cao việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì và giao cho Báo Nông thôn ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam liên tục từ năm 2013 đến nay tròn 10 năm. Danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" là phần thưởng cao quý đối với nông dân An Giang nói riêng và nông dân cả nước nói chung.

Trong 10 năm tổ chức, tỉnh An Giang đã có 10 nông dân được bình chọn, tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc. Đây đều là những nông dân có nhiều thành tích nổi trội trong khai thác tiềm năng thế mạnh phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của cư dân nông thôn.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên thăm mô hình nuôi ếch của hội viên nông dân.

Qua 10 năm việc tôn vinh, trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc có ý nghĩa rất đặc biệt đối với phát động phong trào nông dân địa phương, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trong những năm vừa qua. Đây cũng là động lực góp phần giúp nông dân hăng hái, thi đua sản xuất và làm giàu.

Qua việc tôn vinh, trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc lan tỏa tinh thần cần cù, chịu thương chịu khó của nông dân tỉnh An Giang nói riêng, cũng như nông dân cả nước nói chung. Những Nông dân xuất sắc ở An Giang là thế hệ nông dân đi đầu chuyển đổi số và sản xuất liên kết hợp tác. Việc tôn vinh, trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc góp phần làm cho phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở An Giang ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Trong giai đoạn 2019 - 2022, An Giang có hơn 86.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm gần 85% số hộ đăng ký. Qua thống kê, có gần 2.500 hộ nông dân có thu nhập trên 1 tỷ đồng trở lên. Đáng chú ý, hộ có thu nhập cao nhất là hơn 26 tỷ đồng/hộ/năm.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, các Nông dân Việt Nam xuất sắc cùng với nông dân sản xuất giỏi tại An Giang đã giúp hơn 231.000 hộ nghèo, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về cây - con giống, vật tư, máy móc, tiêu thụ sản phẩm... với số tiền trung bình hơn 54 tỷ đồng/năm. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nông dân toàn tỉnh đã hiến hơn 80ha đất, góp 760.000 ngày công và hơn 300 tỷ đồng để nâng cấp giao thông nông thôn, kênh thủy lợi…

Ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang trò chuyện, chia sẻ với các nông dân

Tại An Giang, quá trình bình chọn nông dân để gửi hồ sơ ứng cử Nông dân Việt Nam xuất sắc được thực hiện như thế nào?

Từ năm 2013 đến nay, căn cứ trên thể lệ bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã triển khai đến các cấp Hội và chỉ đạo triển khai đến cán bộ hội viên nông dân để lựa chọn, đề cử. Thông qua các hồ sơ đề cử của huyện thị thành, Hội Nông dân tỉnh thành lập tổ bình chọn những nông dân có mô hình mới, có nhiều sáng tạo và hiệu quả để gửi đến Ban Tổ chức chương trình tham gia bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Hằng năm, Hội Nông dân gửi hồ từ 1 đến 3 hồ sơ của các nông dân tham gia bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc. Mỗi năm có 1 nông dân được bình chọn nông dân Việt Nam xuất sắc và được tuyên dương, trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc. Qua 10 năm An Giang có 10 nông dân đã được bình chọn và vinh danh tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc.

"Để Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam ngày càng hoàn thiện, thành công hơn thì cần tuyên truyền triển khai phổ biến hơn nữa về mục đích, ý nghĩa của chương trình; tôn vinh trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực chuyển đổi số và liên kết hợp tác, những nông dân trẻ khởi nghiệp thành công…" - Ông Nguyễn Văn Nhiên – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang

Xin cảm ơn ông!