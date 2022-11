Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng đoàn công tác về dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Thắng Tình

Ngày 3/11, đoàn đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Cụm thi đua số 2 làm Trưởng đoàn đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng đi có ông Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.



Các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thắng Tình

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng nông dân và phát triển nông nghiệp là tất yếu khách quan là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp khác. Người đã từng nói: "Nông dân ta giàu thì nước ta mạnh, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh", đồng thời khẳng định phát triển nông nghiệp một cách toàn diện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng những chỉ dẫn của Người vẫn luôn là kim chỉ nam để Đảng ta xây dựng đường lối chiến lược tái thiết một xã hội mới trong đó có vấn đề nông dân gắn với phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, vận dụng tư tưởng, đường lối, chính sách của Người vào thực tiễn.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thành kính dâng dương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thắng Tình

Học tập và làm theo Bác, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Hội Nông dân các cấp, nông dân Việt Nam nói chung, nông dân tỉnh Nghệ An nói riêng đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững, sản xuất hàng hóa lớn có năng suất chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao.

Dâng hoa lên anh linh của Người, đoàn đại biểu nguyện hứa với Bác sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đoàn kết một lòng, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Đoàn công tác thăm mô hình phát triển kinh tế tại Hợp tác xã Sen Quê Bác. Ảnh: Thắng Tình

Ngay sau đó, đoàn công tác đã đến thăm Hợp tác xã Sen Quê Bác. Hiện Hợp tác xã đã có 9/12 sản phẩm đạt OCOP; trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao, 5 sản phẩm đạt 3 sao; phấn đấu trong năm 2022 có 2 sản phẩm đạt 5 sao là trà ướp bông sen và trà tâm sen.

Hiện tại, các sản phẩm từ cây sen quê Bác đã có mặt ở nhiều thành phố lớn: Hà Nội, TP HCM, Huế, Đà Nẵng... và xuất khẩu sang một số nước. Bình quân mỗi năm doanh thu cho Hợp tác xã khoảng 15 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ấn tượng với các sản phẩm của Hợp tác xã Sen Quê Bác. Ảnh: Thắng Tình

Đây cũng là mô hình phát triển kinh tế được Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam rất ấn tượng, đặc biệt với sự sáng tạo của mình Hợp tác xã Sen Quê Bác đã đưa những sản phẩm vốn bình dị trở thành những sản phẩm chất lượng, được ưa chuộng mang về thu nhập tiền tỷ.

Đoàn công tác về "thủ phủ" hồng xứ Nghệ thăm mô hình du lịch vườn hồng, một trong những bước đột phá của người nông dân xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thắng Tình

Tại huyện Nam Đàn, đoàn đã đến thăm, trải nghiệm du lịch sinh thái vườn hồng tại xã Nam Anh. Xã Nam Anh được mệnh danh là thủ phủ hồng của xứ Nghệ với hơn 100ha trồng hồng, trong đó có 85ha đã cho thu hoạch. Nhiều cây hồng tại đây đã có tuổi đời hơn 100 năm.

Để tăng giá trị cho cây hồng, ngoài việc thu hoạch quả, địa phương đã xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm tại vườn hồng thu hút đông đảo khách du lịch tới tham quan. Những vườn hồng thơ mộng đã trở thành một điểm check-in lý tượng được nhiều người tìm đến.

Với những thành công bước đầu, hiện vườn hồng Nam Anh đã trở thành một điểm đến rất hút khách, giúp tăng giá trị sản phẩm.

Hiện nay ở Nam Anh có nhiều vườn hồng được chọn là điểm du lịch sinh thái. Vé vào chụp ảnh, tham quan khoảng 30.000 đồng/lượt, mang lại thu nhập tốt cho các hộ dân có vườn hồng.

Đây cũng là một trong những cách làm sáng tạo được Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam rất ấn tượng. Việc kết hợp các sản phẩm nông nghiệp với du lịch mang lại hiệu quả rất tốt, nâng cao giá trị, thu nhập cho người dân. Đây cũng là một cách làm sáng tạo cần được nhân rộng.

Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm mô hình chăn nuôi trang trại của anh Lê Quốc Tân. Ảnh: Thắng Tình

Sau đó, đoàn đến thăm mô hình trang trại chăn nuôi của anh Lê Quốc Tân - Chi hội trưởng Chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi lợn và thủy sản xã Hưng Nghĩa (Hưng Nguyên) là điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương. Hiện tại chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi lợn và thủy sản xã Hưng Nghĩa (Hưng Nguyên) là có 40 hội viên.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có những trao đổi, định hướng để Hội Nông dân các cấp đồng hành cùng hội viên nông dân mở rộng phát triển các mô hình sản xuất. Ảnh: Thắng Tình

Lắng nghe, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm của các hội viên nông dân, đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có những trao đổi, định hướng để Hội Nông dân các cấp đồng hành cùng hội viên nông dân mở rộng phát triển các mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cao hơn nữa cho hội viên.