Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP Hải Phòng Nguyễn Thị Thoa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác Hội và phong trào nông dân đạt được kết quả rất tích cực. Đến nay, 100% Hội Nông dân cơ sở tổ chức xong Đại hội; có 12 Hội Nông dân quận, huyện đã tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023- 2028.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và trao đổi thông tin về kế hoạch Đại hội Hội Nông dân cấp thành phố Hải Phòng lần thứ X. Ảnh: Trần Phượng

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội tổ chức thực hiện 182 cuộc với nội dung kiểm tra triển khai chỉ tiêu công tác Hội của năm; kiểm tra chuyên đề hoạt động uỷ thác cho vay vốn qua Ngân hàng chính sách; các kế hoạch thực hiện chuyên đề, thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội; Chương trình tổ chức hội nghị tiếp sóng về Ký kết phối hợp giữa VNPT Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Các cấp Hội đã vận động 96.050 hộ nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; đồng thời đăng ký giúp đỡ 346 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức.

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Hội Nông dân thành phố trao tặng 140 suất quà trị giá 73 triệu đồng cho những gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Đồng thời, tổ chức 2 đoàn đi thăm tặng quà tại huyện Kiến Thụy (10 suất quà cho 10 hộ), huyện Tiên Lãng (5 suất quà cho 5 hộ), quận Hải An (15 suất quà cho 15 hộ). Các cấp Hội phát động phong trào tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 bằng nhiều hoạt động cụ thể, kết quả đạt được 2.800 suất quà trị giá 1.600 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP Hải Phòng Nguyễn Thị Thoa trao đổi về hoạt động, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Trần Phượng.

Các cấp Hội Nông dân đã tổ chức ra mắt nhiều mô hình Chi hội nông dân nghề nghiệp, hướng dẫn thành lập mới 21 tổ hợp tác kinh tế; xây dựng mới và duy trì các mô hình kinh tế tiêu biểu cho năng suất và thu nhập cao như mô hình truyền thống là thế mạnh của các địa phương, tiêu biểu như: tại huyện Tiên Lãng có mô hình Lúa - Cáy - Rươi với tổng diện tích trên 1.000 ha, mô hình trồng màu 4 vụ, mô hình chăn nuôi gà màu, mô hình nuôi trồng thủy sản, mô hình trồng hành, tỏi, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao nước ngọt, mô hình mạ khay máy cấy, mô hình nuôi ba ba, mô hình trứng vịt Chấn Hưng, mô hình phục vụ máy nông nghiệp.

Các cấp Hội đã nhân rộng mô hình đạt hiệu quả sáng tạo kỹ thuật nhà nông trong chăn nuôi gà, mô hình sinh sản và nuôi thương phẩm cá trạch chấu theo quy trình công nghệ mới nhất bằng vi sinh và nano của tác giả Nguyễn Văn Thắng, hội viên xã Tân Viên (An Lão); mô hình ứng dụng công nghệ cao trong chế biến các loại rau kết hợp với hoa quả thành bột dinh dưỡng uống liền của tác giả Ngô Thị Hiền, hội viên xã An Thắng (An Lão); …

Hội Nông dân Hải Phòng tổ chức đào tạo giảng viên nguồn Khóa 2 về các phương pháp xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường tại Hải Phòng và tổ chức 22 hội nghị tập huấn kỹ thuật xử lý rác thải hữu cơ Dự án "Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng Quốc tế".

6 tháng đầu năm, Quỹ HTND thành phố đã giải ngân 12 dự án mới với tổng số vốn 6 tỷ 700 triệu đồng (trong đó có 5 tỷ tăng mới năm 2023). Tính đến 30/6/2023, tổng nguồn vốn Quỹ HTND Hải Phòng hiện đang quản lý 3 cấp là trên 62 tỷ đồng, gồm nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác trên 15 tỷ đồng; nguồn vốn Quỹ HTND thành phố hơn 31,3 tỷ đồng; nguồn vốn cấp huyện, quận 15,6 tỷ đồng (Trong đó, nguồn vốn cơ sở vận động được: hơn 9,4 tỷ đồng).

Phối hợp tổ chức thành công hội nghị ký kết chương trình phối hợp triển khai Hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi gia cầm năm 2023 giữa Hội Nông dân thành phố với Công ty Cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ; sau đó tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật nuôi gà thương phẩm và trao hàng ngàn con gà giống hỗ trợ hội viên nông tại các địa phương.

Các cấp Hội đã vận động nông dân tiếp nhận trên 695 tấn phân bón các loại, trị giá 3,1 tỷ đồng theo hình thức vay vật tư trả chậm giúp nông dân phát triển sản xuất; tổ chức 4 lớp tập huấn "Sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp và xử lý phụ phẩm sau thu hoạch năm 2023"; ...

Ông Trần Quang Tường – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp thành phố (Đại hội) khoá X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Trần Phượng.

Trao đổi tại Hội nghị sơ kết, ông Trần Quang Tường – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp thành phố (Đại hội) khoá X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự kiến, Đại hội diễn ra trong 2 ngày tại Cung Văn hoá lao động Hữu Nghị Việt Tiệp, với số lượng đại biểu 400 – 450. Sự kiện hoàn thành trước 25/9/2023.

Đến nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện kế hoạch, Hướng dẫn về công tác Đại hội; Thành lập Ban tổ chức và 4 tiểu ban giúp việc; Hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị xin ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; xây dựng kịch bản phóng sự và Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028; Đề án tổng thể Đại hội, Đề án Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại hội nghị, ông Cao Xuân Liên - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2023, Hội Nông dân thành phố tập trung cao thực hiện các mục tiêu đề ra và làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ X. Trong đó, trọng tâm xây dựng báo cáo chính trị bảo đảm ngắn gọn, xúc tích, rõ kết quả cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp tích cực tham gia, phát huy vai trò hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; hướng dẫn nông dân đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, tăng cường quảng bá sản phẩm nông sản trên sàn thương mại điện tử.