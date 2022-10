Hội Nông dân Nghệ An tuyên truyền hội viên, nông dân về sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An vừa tổ chức cuộc thi "Nông dân với nông sản thực phẩm an toàn" năm 2022 tại huyện Đô Lương. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10/1930 - 14/10/2022.



Trong phần lời chào, các đội thi giới thiệu về quê hương, về hoạt động Hội, phong trào nông dân địa phương và thông điệp gửi đến cuộc thi. Ảnh: B.A

Đồng thời, thực hiện kế hoạch số 22 KH/HNDT, ngày 12/6/ 2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện "Đề án tuyên truyền, vận động nông dân, sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn" trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2023.

Đây là cuộc thi nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về sản xuất, chế biến, tiêu dùng thực phẩm an toàn cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn với mục đích hướng đến là sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.

Đồng thời, cuộc thi góp phần tuyên truyền, phổ biến các quy định, tiêu chuẩn về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm được quy định tại Luật An toàn thực phẩm và các Nghị định của Chính phủ về an toàn thực phẩm. Giúp hội viên, nông dân hiểu rõ và nắm bắt kịp thời về Luật An toàn thực phẩm và nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định.

Nhiều nông sản sạch được trưng bày tại hội thi. Ảnh: B.A

Cùng với việc tổ chức cuộc thi "Nông dân với nông sản thực phẩm an toàn" tại cuộc thi cũng đã trưng bày nhiều gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn trên toàn huyện.

Tham gia hội thi có 5 đội thi đến từ các xã: Tân Sơn, Hòa Sơn, Đông Sơn, Tràng Sơn và thị trấn Đô Lương. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa, gồm có 3 phần thi chính: Lời chào, Thuyết trình và Chung sức.

Đặc biệt, trong phần lời chào, các đội thi giới thiệu về quê hương, về hoạt động Hội, phong trào nông dân địa phương và thông điệp gửi đến cuộc thi.

Bà Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trao cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: B.A

Ở phần thuyết trình, mỗi đội xây dựng bài thuyết trình giới thiệu về sản phẩm OCOP của địa phương, hoặc sản phẩm đặc trưng của chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp...

Riêng ở phần thi này, xuất hiện nhiều đặc sản nổi bật của từng vùng và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt được giới thiệu. Cũng qua phần thi này các đội đã giới thiệu những thế mạnh của địa phương mình đến với mọi người bằng bài thuyết trình được đầu tư bài bản, công phu.

Trong phần thi chung sức, cả 5 đội thi cùng tham gia 1 trò chơi giành quyền trả lời 1 bộ đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm về sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Hội Nông dân xã Tràng Sơn, giải nhì cho đội Hội Nông dân xã Hòa Sơn; giải ba thuộc về đội Hội Nông dân xã Tân Sơn và 2 giải khuyến khích được trao cho 2 đội Hội Nông dân thị trấn và xã Đông Sơn.