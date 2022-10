Hội Nông dân Nghệ An kích hoạt các "Tổ nông vụ" cùng nhau giúp hội viên khắc phục hậu quả mưa lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Tân Kỳ... Nghệ An mưa lớn kéo dài, gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng khiến hàng nghìn hội viên hội nông dân bị thiệt hại nặng nề.

Thiệt hại nặng nề nhất là đợt lũ quét vào ngày 2/10 tại xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản, hoa màu của nhân dân và nhiều công trình công cộng, dân sinh bị nước lũ phá hỏng hoàn toàn.



Hội Nông dân huyện Yên Thành giúp hội viên dọn dẹp nhà cửa sau mưa lũ. Ảnh: HND

Để động viên nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây nên, sớm ổn định lại sản xuất và đời sống, Thường trực Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới những gia đình có người thân bị nạn, chia sẻ những khó khăn mất mát, vất vả với cấp ủy, chính quyền các địa phương, với các hộ hội viên, nhân dân do ảnh hưởng bởi đợt mưa, lũ vừa qua.

Hưởng ứng thư kêu gọi của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Hội Nông dân tỉnh phát động ủng hộ nhân dân khắc phục những thiệt hại do lũ lụt. Tại lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức Hội Nông dân tỉnh đã ủng hộ mỗi người một ngày lương, với số tiền hơn 13 triệu đồng gửi đến hội viên, người dân bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

Hội viên Hội Nông dân huyện Quế Phong giúp nhau dựng nhà sau mưa lũ. Ảnh: HND

Đặc biệt, trước hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Hội Nông dân các cấp, cùng hội viên hội nông dân chung tay ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng thời, Ban Thượng vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ sở hội tập trung kích hoạt các "Tổ nông vụ" đã thành lập để giúp nhau khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, nhất là đối với các hộ có người thân bị chết, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân Nghệ An cùng các cán bộ, công chức, viên chức, công chức Hội Nông dân ủng hộ người dân khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ vừa qua. Ảnh: HND

Hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói do lũ lụt, nhất là các hộ có nhà bị đổ, trôi, hộ ở vùng bị ngập sâu, bị chia cắt, bị sạt lở, đảm bảo không để người dân bị đói, khát, rét.

Huy động hội viên hỗ trợ người dân sửa chữa, dựng lại nhà ở, dọn vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau lũ, lụt. Vận động hội viên nhanh chóng khôi phục sản xuất ngay sau lũ, lụt sớm ổn định cuộc sống.