Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Những con số "biết nói" minh chứng rõ nét cho hiệu quả công tác Hội

Mỗi năm có hơn 120.000 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi



Tại Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa báo NTNN/Dân Việt và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An ngày 12/7, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã thông tin nhiều hoạt động sôi nổi, tiêu biểu, trong đó có những con số nổi bật minh chứng rõ nét cho hiệu quả phong trào công tác hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa báo NTNN/Dân Việt và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An ngày 12/7. Ảnh: N.T

Tại Nghệ An, nông nghiệp luôn phát triển ở mức cao và đang là khu vực có quy mô lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh (giá trị ngành nông nghiệp chiếm khoảng 25,14% GRDP của tỉnh; tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm khoảng 4,9%. Nông dân chiếm gần 49% lực lượng lao động toàn tỉnh (khoảng trên 900.000 người).

Toàn tỉnh có 319/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 93 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao,14 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, có 10 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng có đến 514 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên, trong đó có 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao, 26 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An có 21 tổ chức hội cấp huyện; 447 tổ chức hội cơ sở; 3.654 chi hội (trong đó có 65 chi hội nông dân nghề nghiệp) với 488.461 hội viên. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt chi hội đạt trên 75%; 100% chi hội có quỹ hoạt động.

Bình quân mỗi năm toàn tỉnh tổ chức được gần 17.000 buổi tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ thị nghị quyết của Hội; tổ chức gần 200 cuộc giám sát, phản biện xã hội; kết nạp được 11.000 hội viên mới; có trên 400 hội viên nông dân được kết nạp vào Đảng.

Mỗi năm có gần 300.000 hộ hội viên đăng ký và có trên 120.000 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 112 tỷ đồng; dư nợ ủy thác Ngân hàng chính sách - xã hội cho nông dân vay đạt gần 3.500 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 2.200 tỷ đồng.

Phong trào công tác Hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt kết quả cao. Chương trình "Viên gạch nghĩa tình" có sức lan tỏa lớn. Ảnh: N.T

Bình quân mỗi năm toàn tỉnh tín chấp cho nông dân vay 18.000 tấn phân bón; mở 200 lớp dạy nghề ngắn hạn, 1.600 lớp tập huấn KHKT cho hội viên, nông dân; trực tiếp hỗ trợ xây dựng khoảng 100 mô hình kinh tế để nông dân học tập, làm theo; tư vấn, hỗ trợ thành lập 5 hợp tác xã và hơn 100 tổ hợp tác; xây dựng được 20 mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết.

Toàn tỉnh xây dựng được 1.495 mô hình bảo vệ môi trường, 454 mô hình thu gom, xử lý rác thải tại hộ gia đình, 562 mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; 400 mô hình sản xuất nông sản an toàn; 16 cửa hàng nông sản an toàn; 2.125 vườn mẫu nông dân, 992 "Vườn chuẩn nông thôn mới", 1.931 "Hàng cây nông dân ơn Bác" với tổng số cây trồng được là 182.371 cây.

Bà Nguyễn Thị Hải - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trình bày dự thảo chương trình phối hợp hoạt động giữa Báo NTNN/Dân Việt. Ảnh: N.T

Bình quân mỗi năm vận động được 6.000 hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; hỗ trợ xây dựng trên 100 ngôi nhà cho hội viên nghèo; giúp đỡ trên 88.000 lượt hộ khó khăn về vốn, vật tư, kỹ thuật, kinh nghiệm để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Những hoạt động tiêu biểu, nổi bật của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An luôn đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền giáo dục của Hội; thực hiện tốt phương châm "Tuyên truyền gắn mô hình, điển hình; vận động gắn tư vấn hỗ trợ". Tổ chức cuộc thi ảnh thời sự, nghệ thuật "Nông dân Nghệ An làm theo lời Bác dặn"; Cuộc thi "Vườn chuẩn nông thôn mới đẹp"; cuộc thi video clip với chủ đề "Nông dân nghệ An với Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam".

Ngoài ra, các cấp hội luôn chú trọng xây dựng và phát triển tổ hội nông dân nghề nghiệp, chi hội nông dân nghề nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội trên địa bàn dân cư.

Chương trình "Một triệu cây xanh nông dân Nghệ An đời đời ơn Bác"; xây dựng "Hàng cây nông dân ơn Bác"; xây dựng" Vườn chuẩn nông thôn mới", "Vườn mẫu nông dân" được Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động và đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền vận động nông dân sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản an toàn. Đồng thời, phát động phong trào nông dân sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp. Công tác đào tạo nghề cho hội viên, nông dân luôn được chú trọng.

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cài App Báo Dân Việt và đăng ký tài khoản. Ảnh: N.T

Các cấp Hội Nông dân còn xây dựng các gian hàng quảng bá, giới thiệu nông sản tiêu biểu. Đồng thời, phong trào trồng tre, mét chống sạt lở bờ sông Lam được các cấp hội triển khai sôi nổi mang lại hiệu quả cao.

Đặc biệt, cuộc vận động "Viên gạch nghĩa tình" hỗ trợ hội viên nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở được triển khai nhận được sự đồng thuận cao, có sức lan tỏa lớn.

Bên cạnh đó, những chương trình như "Đồng hành cùng ngư dân bám biển", "Tuyên truyền vận động nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện" cũng là những hoạt động của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa báo NTNN/Dân Việt và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An mang đến nhiều kỳ vọng nâng tầm công tác Hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.T

Hiện Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cũng đang triển khai một số chương trình, đề án quan trọng đề nghị UBND tỉnh ban hành như: Cơ chế Hội Nông dân thực hiện, phối hợp thực hiện một số chính sách, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đề án "Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, sáng tạo giai đoạn 2024 - 2030". Đề án "Tổ chức đưa nông dân đi học tập trao đổi kinh nghiệm sản xuất, quảng bá sản phẩm ở các tỉnh, thành trong nước".

Kế hoạch "Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đến năm 2030". Quy định khen thưởng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đề án tổ chức giải thể thao truyền thống nông dân Nghệ An, cúp "Bông lúa vàng".

Đề án "Đổi mới, tăng cường hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh". Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh (khóa X) về củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội, chất lượng hội viên.

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa báo NTNN/Dân Việt và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An ngày mang đến nhiều kỳ vọng sẽ thổi một làn gió mới vào phong trào, công tác Hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.