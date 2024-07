Nhân dịp Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào, Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.



Đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào. Ảnh: Ng.Th

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào được xây dựng năm 1976 với 10 hạng mục công trình, có 2 khu với tổng cộng với 19 khu mộ. Trong đó, khu A gồm 9 lô liệt sĩ với tổng số 5.381 mộ. Khu B gồm có 13 lô mộ liệt sĩ với tổng số 5.219 mộ và một lô mộ tử sĩ có 11 mộ.

Đây là một trong những công trình biểu hiện cho tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt – Lào. Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào nơi yên nghỉ của anh hùng liệt sĩ là bộ đội, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam quê quán từ 47 tỉnh, thành trong cả nước, đã hy sinh vì nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và tình hữu nghị quốc tế giữa hai nước Việt - Lào thủy chung son sắt.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào. Ảnh: Ng.Th

Tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào, ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã dâng hương bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh thân mình vì nền độc lập tự do của đất nước.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn cán bộ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã dành một phút mặc niệm, thành kính dâng hương trên đài tưởng niệm, thắp hương trên từng phần mộ các liệt sĩ; đồng thời bày tỏ sự tri ân, tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Ng.Th

Sau đó, đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tiếp tục dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Truồng Bồn từng biết đến là "tọa độ lửa" bởi nơi đây có vị trí chiến lược nên đã hứng chịu lượng bom, đạn khổng lồ trong các cuộc chiến.

Truông Bồn nằm trên tuyến Quốc lộ 15A. Trong những năm kháng chiến, tuyến đường đi qua Truông Bồn có vị trí đặc biệt quan trọng, kết nối các huyết mạch giao thông từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Ảnh: Ng.H

Nhằm hủy diệt, cắt đứt mạch máu giao thông của quân ta qua đường 15A, từ năm 1964 đến năm 1968, đối phương đã huy động một lực lượng không quân khổng lồ, với hơn 5.000 lượt máy bay ồ ạt trút bom đạn xuống tuyến đường này với trọng điểm đánh phá là ngã ba Truông Bồn. Có ngày cao điểm Truông Bồn bị đánh phá tới 131 lần. Trong chiến tranh, địa danh này suốt ngày đêm không ngớt tiếng bom đạn.

Hội Nông dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Ảnh: V.A

Cũng trong khoảng thời gian này, "tọa độ lửa" Truông Bồn hứng chịu 18.936 quả bom các loại và hàng chục nghìn quả tên lửa. Nơi đây có hàng nghìn cán bộ, bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ bị thương; 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tại nơi đây. Trong đó, tiêu biểu là những chiến công và sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong "Tiểu đội thép anh hùng", thuộc Đại đội TNXP 317, Đội 65, Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An.

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn của các cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Ảnh: Ng.Th

Nằm trong chuỗi các hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ, có công với cách mạng. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, hội viên nông dân đối với những gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.