Hội Nông dân Quảng Nam vào cuộc phòng chống dịch Covid-19, hướng về đồng bào khó khăn

Cuối tuần qua, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tổ chức 3 lớp tập huấn "Kỹ thuật thu gom rác thải nông thôn và nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ môi trường" năm 2021 tại xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn. Mỗi lớp tập huấn có 20 thành viên là Ban quản lý dự án mô hình của Hội Nông dân Quảng Nam.

Hội Nông dân Quảng Nam tổ chức nhiều lớp tập huấn cho các hội viên nông dân. Ảnh: Trương Hồng

Lớp tập huấn trang bị những nội dung như: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường; Nghị quyết TƯ 7 (Khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 tầm nhìn đến 2050; các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay.

Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức, kiến thức về bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt nêu lên ý nghĩa, tầm quan trọng của mô hình và vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên nông dân trong việc bảo vệ môi trường.

Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 3 lớp tập huấn được bố trí ở những khung giờ khác nhau, mỗi lớp không quá 20 người, thực hiện đúng quy tắc 5K.

Các lớp bồi dưỡng về chính trị luôn được giai cấp Hội Nông dân Quảng Nam quan tâm, đặt lên hàng đầu. Ảnh: Văn Sung

Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho đội ngũ các bộ Hội cơ sở giữ vững lập trường, định hướng đúng về dư luận cho cán bộ, hội viên nông dân để thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Đi kèm với hoạt động Hội, trong tháng 7/2021, hoạt động tri ân được diễn ra rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam và truyền thống của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tham gia thắp nến tri ân, dọn vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sĩ và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gặp mặt các đồng chí cán bộ Hội Nông dân huyện và cơ sở là con thương binh, liệt sỹ (huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn).

Các cấp Hội Nông dân Quảng Nam chung tay hỗ trợ lương thực, thực phẩm hướng về các khu cách ly Covid-19. Ảnh: Trương Hồng

Tại huyện Đại Lộc, Hội Nông dân các xã, thị trấn đã đến thăm và tặng 37 suất quà, sổ tiết kiệm cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, tổng giá trị trên 20 triệu đồng. Hội Nông dân xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành trao 2 sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng, cho 2 đối tượng chính sách của xã.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cũng đã tổ chức "Hành trình tri ân", với các hoạt động: Viếng hương Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Bàn,, thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Ngôn (101 tuổi), thăm gia đình Cán bộ Hội là con Liệt sĩ. Hội cũng đã gặp mặt tặng quà cho 16 con, em Cán bộ Hội Nông dân là thân nhân gia đình , với các suất quà 300.000 đồng – 500.000 đồng.

Đặc biệt, năm nay, Hội Nông dân thị xã giao cho các Cụm trưởng, Cụm phó các cụm thi đua đến dâng hương gia đình Cán bộ Hội là con Liệt sĩ tại các xã/phường và tổ chức các Bữa cơm tri ân cùng các gia đình Thương binh Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Hội Nông dân thị xã Điện Bàn thăm gia đình chính sách. Ảnh: Trương Hồng

Trên lĩnh vực hỗ trợ hội viên thoát nghèo, Hội Nông dân huyện Đại Lộc đã trao cho gia đình ông Nguyễn Đình Khai (thôn Phú Nghĩa, xã Đại An) 20 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, hội viên trong huyện hỗ trợ làm nhà.

Gia đình ông Nguyễn Đình Khai có hoàn cảnh rất khó khăn, cả 2 vợ chồng đều bị bệnh tật nặng, có con còn nhỏ đang đi học; gia đình sinh sống bằng nghề bán vé số dạo, nhà ở còn tạm bợ, bị gió bão năm 2020 làm hư hỏng, cuộc sống rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã Đại An.

Nhằm giúp cho hộ nghèo có điều kiện sinh kế tạo thu nhập để đảm bảo thoát nghèo năm 2021, Hội Nông dân huyện Phú Ninh phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội và đơn vị trường học trao phương tiện sinh kế gồm 1 chiếc máy may và 5,5 triệu đồng giúp hộ Huỳnh Thị Thu (trú tại thôn Ngọc Tú, xã Đại An) có hoàn cảnh khó khăn do chồng chết, nuôi 2 con nhỏ, thiếu vốn sản xuất.

Hội Nông dân huyện Phú Ninh hỗ trợ cho hội viên nông dân gặp khó khăn. Ảnh: Văn Sung

Đặc biệt, trong những ngày qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời triển khai các văn bản của Ban chỉ đạo tỉnh, huyện đến cán bộ, hội viên nông dân. Hội Nông dân xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My đã sử dụng hệ thống loa truyền thanh, xe máy mang loa, pano di động để tuyên truyền những thông tin liên quan đến dịch Covid-19. Hội Nông dân thị trấn Trà My tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho các tiểu thương buôn bán tại chợ Bắc Trà My.

Tiếp tục hưởng ứng và phát huy truyền thống tương thân tương ái, chung tay với cộng đồng vì đại dịch Covid-19; Hội Nông dân huyện Duy Xuyên, cùng Hội Nông dân các xã, thị trấn tiếp tục vận động và trao tặng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các khu cách ly của huyện nhà với tổng trị giá trên 15 triệu đồng. Hội Nông dân huyện Quế Sơn cũng đã trao 230 suất cơm trưa cho 3 khu cách ly. Hội Nông dân thành phố Hội An tặng 187 suất cơm cho khu cách ly. Chương trình này đã kịp thời động viên người dân yên tâm hoàn thành việc cách ly và động viên lực lượng tuyến đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.