Hội Nông dân Sóc Trăng hoàn thành xuất sắc 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2018 - 2023

Góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh

Nhận xét về kết quả hoạt động của Hội Nông dân tỉnh sóc Trăng trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng khẳng định, nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa qua trong bối cảnh với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19; song các cấp Hội và hội viên, hội nông dân tỉnh nhà đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động triển khai thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX đề ra, với những kết quả tích cực.

Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (Người thứ 2 bên phải sang), tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại một sự kiện tại Sóc Trăng. Ảnh: CTV

Có thể khẳng định, với truyền thống "cần cù, sáng tạo, đoàn kết", cùng tinh thần vượt khó vươn lên của các cấp Hội, hội viên, hội nông dân trong tỉnh; nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh có bước phát triển tích cực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Sóc Trăng năm 2022 đạt 7,71% (cao nhất kể từ năm 2011 đến nay); GRDP bình quân đầu người đạt 54,86 triệu đồng/năm (vượt 2,54% chỉ tiêu nghị quyết). Xuất khẩu hàng hóa đạt 1,4 tỷ USD, những mặt hàng xuất khẩu chính của tỉnh như: Thủy sản đạt 1,50 triệu USD, gạo đạt 250 triệu USD, hàng may mặc khoảng 80 triệu USD...

Theo Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, kết quả đó đóng góp quan trọng đã góp phần củng cố và nâng cao vị thế của tổ chức Hội Nông dân, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng thông tin, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; song tỉnh Sóc Trăng vẫn tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Kết quả công tác hội và phong trào nông dân tỉnh Sóc Trăng đã đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Ảnh: Hồng Cẩm

Đặc biệt, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên (Theo kết quả đến cuối năm 2022, Sóc Trăng còn 15.139 hộ nghèo (chiếm 4,54% tổng số hộ, giảm 2,19% so với năm 2021) theo tiêu chí nghèo đa chiều; trong đó hộ nghèo Khmer còn 7.122 hộ (chiếm 7,01% tổng số hộ Khmer, giảm 3,01% so với năm 2021), hộ nghèo Hoa còn 345 hộ (chiếm 2,09%).

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, tăng cường. Đặc biệt, lòng tin của Nhân dân, mối quan hệ máu thịt giữa Nhân dân với Đảng ngày càng bền chặt; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc. Hình ảnh, vị thế của tỉnh ngày càng được nâng lên...

Hoàn thành xuất sắc 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra

Bà Phạm Lệ Lam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng cho biết: Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018 - 2023), bằng sự nỗ lực vượt bật của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã thực hiện hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân (người thứ 2 bên trái sang), bà Phạm Lệ Lam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng (người thứ 2 bên phải sang) thăm mô hình Nông dân SXKDG huyện Long Phú. Ảnh: CTV



Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền luôn được Hội Nông dân các cấp quan tâm chú trọng, nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động có sự đổi mới, ngày càng phong phú, đa dạng gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, diễn đàn, hội thảo, hội thi và các hoạt động lồng ghép giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, gắn với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức cảnh giác cách mạng, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, hội viên, nông dân

Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức Hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội luôn được chú trọng; đội ngũ cán bộ Hội được chuẩn hóa, đủ năng lực, trình độ, có tâm quyết với công tác Hội và phong trào nông dân.

Hội Nông dân các cấp có sự chủ động, sáng tạo, tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với các ban, ngành cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam vững mạnh.

Bà Phạm Lệ Lam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng trao nhà "Mái ấm nông dân" cho hội viên. Ảnh: CTV

Các phong trào thi đua do Hội phát động có sức lan tỏa ngày càng sâu, rộng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, góp phần giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội luôn được đổi mới, hiệu quả, chất lượng hội viên ngày càng được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân các cấp được quan tâm, chú trọng và phát huy hiệu quả.

Nổi bật, như: Hàng năm, kết nạp hội viên mới đạt 146%; số hộ đăng ký đạt danh hiệu SXKDG các cấp hằng năm 116%; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân (so với tổng quỹ nhiệm kỳ trước) đạt 140%; hàng năm có 90% cơ sở Hội hướng dẫn xây dựng từ 1-2 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả 111%; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, phối hợp xây dựng 50 HTX về liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị 134%; cơ sở Hội tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất 100%; giới thiệu việc làm cho lao động so tổng số được đào tạo nghề 125%; có 100% hộ hội viên, nông dân SXKD nông sản, đăng ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 105%...

"Đạt được những kết quả trên là do có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy Đảng; phối hợp điều hành của chính quyền đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và nhất là sự đoàn kết, quyết tâm cao của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, hội viên, nông dân từ tỉnh đến cơ sở tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa IX đã đề ra"- Bà Lam cha sẻ.

Chủ động hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Một trong những điểm nhấn, nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng được Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đánh giá cao là các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã chủ động thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98 của Chính phủ.

Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng chủ động hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (Trong ảnh, đưa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đi xúc tiến, quảng bá). Ảnh: CTV

Theo bà Phạm Lệ Lam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu, phối hợp với với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan ký kết các chương trình, đề án, dự án, văn bản thỏa thuận, phối hợp, tạo điều kiện để Hội tham gia thực hiện các chương trình, dự án, tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân theo Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn.

Bên cạnh đó Hội phối hợp với các sở, ngành tổ chức thành công 2 đợt "Phiên chợ nông sản an toàn - chất lượng"; tham gia gian hàng liên hoan ẩm thực đường phố "Hương vị Sóc Trăng"; "Ngày hội Tam nông" do Trung ương Hội tổ chức tại tỉnh An Giang; "Hội chợ hàng Việt" do Trung ương Hội phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố tổ chức, tham gia trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh trong khuôn khổ tại Festival lúa gạo tại tỉnh Vĩnh Long, Kiên Giang, Sơn La, Long An, Bình Thuận, Đà Nẵng với trên 200 lượt sản phẩm tham gia....

Đặc biệt trong năm 2021, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng kịp thời tham mưu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thống nhất ban hành văn bản chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành trên cả nước hỗ trợ tiêu thụ hành tím Vĩnh Châu cho hội viên, nông dân tỉnh Sóc Trăng. Kết quả, đã hỗ trợ tiêu thụ 470 tấn hành tím thị xã Vĩnh Châu, trị giá gần 7 tỷ đồng…

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, nhiều tập thể, cán bộ, hội viên, nông dân tiêu biểu trong tỉnh đã được Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành trao tặng nhiều danh hiệu khen thưởng cao quý, gồm: 2 Huân chương lao động hạng Ba; 8 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 96 Bằng khen BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (cho 43 tập thể, 53 cá nhân); 510 Bằng khen của Bộ, ngành tỉnh, UBND tỉnh (trong đó: 400 Bằng khen của UBND tỉnh cho hộ Nông dân SXKDG giai đoạn 2016-2019, 2019-2021), 1.608 Bằng khen, giấy khen Hội Nông dân tỉnh, huyện. Đặc biệt, Trung ương Hội tặng 3 Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ (Hội Nông dân tỉnh 2 cờ năm 2020, 2022; Hội Nông dân huyện Trần Đề 1 cờ nhiệm kỳ).