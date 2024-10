Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia hòa giải cơ sở tốt, gắn kết tình làng xóm

Tuyên truyền pháp luật cho nông dân Quảng Ngãi hiệu quả

Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội NDVN trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, thời gian qua, Hội ND tỉnh Quảng Ngãi đã chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân với nhiều hình thức, mô hình phù hợp, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên, nông dân.

Được thành lập vào tháng 4/2022, CLB Nông dân với pháp luật thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn) có 14 thành viên. Thông qua sinh hoạt hằng quý, CLB đã tuyên truyền những kiến thức về chính sách, pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở cho hội viên, nông dân. Bà Huỳnh Thị Thùy Nhung - Phó Chủ nhiệm CLB cho biết: Ban Chủ nhiệm CLB phối hợp với công chức tư pháp - hộ tịch, công chức địa chính - xây dựng thị trấn Châu Ổ tuyên truyền, tư vấn, giải đáp kịp thời các vấn đề vướng mắc hay những điều chưa rõ, chưa hiểu để giúp hội viên, nông dân nâng cao kiến thức pháp luật.

Nông dân xã Sơn Nham (Sơn Hà, Quảng Ngãi) được tuyêntruyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới. anh: Khải Nam

Giai đoạn 2019- 2023, các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi: - Tiếp hơn 15.000 lượt hội viên, nông dân. - Tiếp nhận 4.032 vụ việc mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo.́ - Phối hợp các ban, ngành chức năng hòa giải thành 3.214 vụ.

Ngoài ra, CLB Nông dân với pháp luật thị trấn Châu Ổ còn tích cực tham gia vận động, tuyên truyền trong công tác giải phóng mặt bằng; tham gia hòa giải các vụ việc phát sinh trong cộng đồng dân cư; giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân, hạn chế khiếu kiện vượt cấp.

"Hiện nay, thị trấn Châu Ổ đang nỗ lực hoàn thành giải phóng mặt bằng để đảm bảo khởi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Cùng với cả hệ thống chính trị, CLB Nông dân với pháp luật thị trấn Châu Ổ tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, giải thích pháp luật đến các hộ dân. Nhờ đó, 100% hộ dân có tài sản bị ảnh hưởng trong vùng dự án đều đồng thuận, sẵn sàng di dời khi Nhà nước thu hồi, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ" - bà Nhung chia sẻ.

Nhân rộng nhiều mô hình hay

Theo lãnh đạo Hội ND tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện Quyết định số 81 ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội NDVN trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, Hội ND các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp với UBND cùng cấp thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Cùng với việc nâng cao kiến thức pháp luật, các cấp Hội ND trong tỉnh còn tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; phòng ngừa, tố giác tội phạm; ký kết không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và trật tự an toàn giao thông; duy trì và nhân rộng những mô hình giữ gìn trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc... Điển hình như các mô hình "Điểm sáng vùng biên" tại xã Đức Minh (Mộ Đức) và phường Phổ Quang (thị xã Đức Phổ); "Nông dân nói không với thuốc diệt cỏ cháy", "Nông dân với bảo vệ môi trường", "Nông dân với cánh đồng xanh, sạch, đẹp" tại các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành; tổ tuyên truyền xóa bỏ các tập tục lạc hậu, tương trợ, giúp đỡ hội viên tại các huyện Ba Tơ, Minh Long...

Theo Trưởng ban Xây dựng Hội (Hội ND tỉnh Quảng Ngãi) Đỗ Thanh Bình, với nhiều hình thức phù hợp và thiết thực, các cấp Hội ND đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên, nông dân. Đây chính là cầu nối giúp hội viên, nông dân nâng cao kiến thức về pháp luật, có ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.