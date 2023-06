Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi xây mô hình điểm, nâng cao hiểu biết pháp luật cho nông dân

Giảm mâu thuẫn, khiếu kiện

Năm 2022, Hội Nông dân (ND) tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với UBND xã Đức Tân, huyện Mộ Đức xây dựng mô hình "Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội", trong đó CLB Nông dân với pháp luật xã Đức Tân là một trong những hoạt động trọng tâm, xuyên suốt của mô hình.

CLB nông dân với pháp luật xã Đức Tân được thành lập với 50 thành viên, gồm lãnh đạo UBND xã, Hội ND xã, các ban, ngành, đoàn thể của xã, trưởng thôn, chi hội trưởng và hội viên nông dân trong xã. CLB đã xây dựng quy chế hoạt động và duy trì sinh hoạt theo định kỳ 3 tháng 1 lần.

Hiểu biết pháp luật, nông dân huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi yên tâm đầu tư, phát triển mô hình trồng nấm linh chi. Ảnh: Đồng Xuân

Trong 5 năm qua, các cấp Hội ND tỉnh Quảng Ngãi tiếp gần 15.180 lượt hội viên, nông dân, tiếp nhận 4.032 vụ việc mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo; đã phối hợp với các ban, ngành chức năng hòa giải thành 3.214 vụ, còn lại chuyển cho các ngành chức năng các cấp giải quyết.



Sau 1 năm thành lập mô hình điểm tại xã Đức Tân, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật và nghiệp vụ hòa giải, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ các ban, ngành, đoàn thể và Hội ND xã; tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác hòa giải, tư vấn, pháp luật, đội ngũ hòa giải viên tổ hòa giải các thôn.

Bên cạnh đó, Hội ND phối hợp tổ chức 3 lớp học tập pháp luật cho hội viên, nông dân; 2 lớp tuyên truyền các quy định về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp.

Nhờ am hiểu kiến thức pháp luật, các thành viên CLB đã phối hợp với các trưởng thôn tham gia hòa giải thành công 37 vụ việc mâu thuẫn tranh chấp trong hội viên nông dân, kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp trong hội viên nông dân.

Trợ giúp pháp lý cho hơn 679.000 nông dân

Theo báo cáo Hội ND tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND các cấp trong tỉnh đã phối hợp với UBND cùng cấp thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân đạt được nhiều kết quả. Theo đó, các cấp Hội ND Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân tại các địa phương trong tỉnh với nội dung đa dạng, thiết thực.

Đến nay, các cấp Hội ND trong tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập được 84 CLB "Nông dân với pháp luật", với 5.070 thành viên. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã củng cố, kiện toàn 30 tủ sách pháp luật và 30 CLB nông dân với pháp luật, bổ sung vào tủ sách gần 1.500 cuốn sách; cấp 6.030 quyển sổ tay phổ biến pháp luật, 2.950 tập tài liệu hỏi, đáp và hơn 5.800 tờ gấp pháp luật cho hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh tăng cường phối hợp với các sở, ngành tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hòa giải viên và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân. Qua đó, sớm phát hiện và hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ người dân ở khu vực nông thôn. Cụ thể, trong 5 năm qua, Hội ND phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức 15.925 buổi tuyên truyền và trợ giúp pháp lý cho 679.852 lượt hội viên nông dân; tổ chức 180 lớp tập huấn cho 10.320 hòa giải viên ở cơ sở và thành viên CLB nông dân với pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội ND Quảng Ngãi phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tập tung lãnh đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo.