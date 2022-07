Hội Nông dân Việt Nam ký quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2025 với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cùng chủ trì Lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta luôn rất quan tâm đến chính sách an sinh xã hội. Trong đó, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội của đất nước có liên quan đến việc bảo đảm an toàn và chất lượng cuộc sống của mỗi người dân.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Quảng

Trong những năm qua, Hội Nông dân Việt Nam xác định công tác tuyên truyền vận động nông dân tham gia Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi của nông dân.

"Với trên 10 triệu hội viên, hơn 9.000 cơ sở Hội, 80.000 chi hội, 143.000 tổ hội nông dân trải rộng khắp đất nước là thế mạnh rất lớn của Hội Nông dân Việt Nam. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Hội và phong trào nông dân"- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi lễ ký quy chế phối hợp giai đoạn 2022 – 2025 giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ảnh: Đức Quảng

Theo, quy chế phối hợp giai đoạn 2022 – 2025 giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thống nhất thực hiện 13 nội dung trọng tâm. Trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nông dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; phối hợp xây dựng nhân rộng mô hình về BHXH, BHYT...

Đánh giá cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Thế Mạnh – Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh: Nhận thức rõ vai trò quan trọng của các đoàn thể chính trị – xã hội trong việc xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, những năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn xác định công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, trong đó có Hội Nông dân Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Ông Nguyễn Thế Mạnh – Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Quảng

Với ưu thế là cơ quan đoàn thể chính trị – xã hội, đại diện cho nông dân, Hội Nông dân Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc phối hợp thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức hội viên nông dân về chính sách, pháp luật, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, thực hiện tốt chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho người nông dân.

Giai đoạn 2016 -2020 thực hiện chương trình phối hợp, các cấp Hội Nông dân đã xây dựng được 2.677 đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại 35 tỉnh thành phố, vận động được gần 122.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, khoảng 28,8 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.

Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng được 7.506 mô hình "bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân" với 2,2 triệu người tham gia.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2025. Ảnh: Đức Quảng

Phát huy kết quả đạt được, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục xây dựng quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2025.

Với thế mạnh cùng mối quan hệ truyền thống gắn kết bền chặt mà 2 cơ quan đã tạo dựng trong thời gian qua, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh bày tỏ mong muốn và tin tưởng Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đồng hành ủng hộ và dành sự quan tâm, ưu tiên thực hiện hiệu quả những nội dung mà 2 bên ký tại Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.