Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ninh làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 - Phụ nữ công an nhân dân

Cụm thi đua số 3 - Phụ nữ công an nhân dân (khối địa phương) gồm Hội Phụ nữ Công an 8 tỉnh: Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái, Bắc Kạn, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình" giai đoạn 2022-2026 và bàn giao đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua, ngày 21/8 tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

Dự và chỉ đạo tại Hội nghị có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Trưởng ban Phụ nữ CAND - Bộ Công an. Trong ảnh: Các đại biểu tặng hoa chúc mừng hội nghị. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong những năm qua, phong trào thi đua của phụ nữ Cụm thi đua số 3 được triển khai, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phụ nữ Công an các tỉnh, phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, sự tận tâm, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên.

Các cấp Hội đã làm tốt chức năng tham mưu, phục vụ cấp uỷ, lãnh đạo các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua của phụ nữ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu Công an các cấp với việc xây dựng người phụ nữ CAND có bản lĩnh vững vàng, nhân văn, có kỷ cương, trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Trưởng ban Phụ nữ CAND phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả sau 2 năm thực hiện phong trào thi đua, Hội Phụ nữ Công an 8 tỉnh Cụm thi đua số 3 đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu đạt cao. Hàng năm, có 98% hội viên trở lên thực hiện tốt 3 nội dung của phong trào thi đua; đạt danh hiệu "Phụ nữ tiên tiến", "Phụ nữ xuất sắc"; Hội Phụ nữ Công an các tỉnh được công nhận là đơn vị thi đua xuất sắc, được Giám đốc Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND các tỉnh, Bộ Công an tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Đại tá Nguyễn Thuận – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, đại tá Nguyễn Thuận – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an các tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất và tin tưởng tuyệt đối rằng Hội Phụ nữ Công an các đơn vị Cụm thi đua số 3 nói chung, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là những tập thể dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào phụ nữ CAND.

Hội Phụ nữ Công an Tuyên Quang bàn giao vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 cho Hội Phụ nữ Công an Quảng Ninh tiếp tục đảm nhận giai đoạn 2024- 2026. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tại Hội nghị, Hội Phụ nữ Công an Tuyên Quang đã bàn giao vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 cho Hội Phụ nữ Công an Quảng Ninh tiếp tục đảm nhận giai đoạn 2024- 2026. Cùng đó, đại diện Hội Phụ nữ Công an 8 tỉnh Cụm thi đua số 3 đã ký Bản cam kết thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2024-2026.

Cũng tại Hội nghị, để quyết tâm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua "Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình" giai đoạn 2022-2026, đại diện Hội Phụ nữ Công an 8 tỉnh Cụm thi đua số 3 đã ký Bản cam kết thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2024-2026 với chủ đề "Đẩy mạnh ứng dụng và nâng cao trình độ công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn và hoạt động Hội".

Đại diện Hội Phụ nữ Công an 8 tỉnh Cụm thi đua số 3 đã ký Bản cam kết thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2024-2026. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Trưởng ban Phụ nữ CAND và bà Nguyễn Vũ Thu Hòa – Ủy viên BCH TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Cụm thi đua số 3 đã đạt được, đồng thời chúc mừng Hội Phụ nữ Công an Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc vai trò Cụm trưởng trong giai đoạn vừa qua.

Bà Nguyễn Vũ Thu Hòa – Ủy viên BCH TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.



Trong giai đoạn tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Hội phụ nữ Công an 8 tỉnh - Cụm thi đua số 3 sẽ tiếp tục đoàn kết, với quyết tâm chính trị cao nhất hoàn thành xuất sắc mọi nội dung phong trào thi đua phụ nữ CAND, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng gắn với thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.



Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ninh phát động nội dung phong trào thi đua giai đoạn 2024-2026.

Trước đó, các đại biểu Cụm thi đua số 3 - Phụ nữ CAND đã tổ chức chương trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, tham quan đỉnh Đèo Nai – nơi Bác Hồ đã về thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân công trường than Đèo Nai và trao tặng Khu vui chơi trẻ em cho học sinh tại Trường Mầm non thôn Giữa, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.