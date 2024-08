Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thời làm Giám đốc Công an Quảng Ninh và những vụ án, vụ việc được xử lý

Như Dân Việt đưa tin, ngày 12/8, tại TP.Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an tổ chức lễ công bố, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công tác cán bộ.

Theo đó, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; điều động Đại tá Trần Văn Phúc (SN 1978, quê quán huyện Đông Anh, TP.Hà Nội), Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, sáng 12/8/2024. Ảnh: QMG

Ông Đinh Văn Nơi, sinh năm 1976 (quê quán quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Tháng 8/2022, ông thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 24/12/2022, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước.



Ngày 7/1/2023, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam vào ngày 24/12/2022.



Triệt phá ổ nhóm thuê khách sạn Hoàng Gia tổ chức cho người Việt đánh bạc

Trong thời gian Thiếu tướng Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị này đã triệt phá nhiều vụ án. Đơn cử như, tháng 2/2023, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá ổ nhóm tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép quy mô cả trăm tỷ đồng bằng cách thuê mặt bằng tầng 1 và 2 của khách sạn Hoàng Gia (Royal Hotel) thuộc Công ty CP quốc tế Hoàng Gia tại TP.Hạ Long.

Trong vụ án này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 56 bị can trong đường dây đánh bạc trái phép kể trên, trong đó có 21 bị can bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc", 35 bị can bị khởi tố về tội "Đánh bạc".

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với một số đơn vị của Bộ Công an, Công an TP.Hải Phòng tổ chức khám xét nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca tại phường Đằng Lâm, quận Hải An và căn nhà tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Ảnh: VP Hải Phòng.

Ông Đỗ Hữu Ca bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam

Trong tháng 2/2023, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca - cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng.

Trải qua quá trình điều tra, truy tố, đến tháng 4/2024, TAND tỉnh Quảng Ninh tiến hành xét xử phiên sơ thẩm vụ án Mua bán hóa đơn trái phép, Trốn thuế, Đưa - nhận hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Hữu Ca bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến tháng 6/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 6 bị cáo, trong đó có ông Đỗ Hữu Ca. Tại phiên xét xử này. Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giảm cho ông Đỗ Hữu Ca 3 năm tù.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi thưởng nóng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP.Hạ Long về thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ huỷ hoại tài sản - đốt máy xúc lật trên địa bàn. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Công bố số điện thoại cá nhân nhận thông tin nóng

Ngày 17/4/2023, số điện thoại của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo trong danh sách các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan an ninh, trật tự và tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn.

Theo đó, số điện thoại 096.229.7777 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Nơi, thường trực 24/24h tiếp nhận các tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo phản ánh tình hình an ninh, trật tự, tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh và các thông tin liên quan hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đây cũng chính là số điện thoại cá nhân của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được công khai rộng rãi để mọi người dễ dàng báo tin về an ninh trật tự từ đầu tháng 7.2020 khi ông Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Liên quan đến sự việc này, tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ ngày 15/8/2023 ở Hạ Long, đại diện Sở Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, kể từ khi công bố số điện thoại đến nay, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn SMS, zalo đến số điện thoại 096.229.7777 của quần chúng, nhân dân, cung cấp các thông tin về tình hình an ninh, trật tự, tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh và các thông tin liên quan hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh.

"Tất cả các thông tin người dân gửi cho Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh thì đều được Giám đốc trực tiếp xử lý, hoặc chuyển trực tiếp cho người đứng đầu các đơn vị liên quan để xem xét giải quyết nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Nhiều thông tin tố giác tội phạm của người dân, như: trộm cắp tài sản, ma túy, gây rối trật tự công cộng, đua xe…thường được xử lý rất nhanh ngay sau khi nhận được thông tin", đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Trong thời gian làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi còn có các chỉ đạo và quyết định đáng chú ý.

Cụ thể, vào tháng 6/2023, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã ký quyết định cách chức Trưởng Công an phường Bãi Cháy (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) do đã có hành vi ứng xử thiếu văn hóa, chuẩn mực đạo đức, đe dọa người khác tại nơi công cộng.

Tháng 7/2023, sau khi kiểm tra, xem xét mức độ vi phạm và đề nghị của Công an TP.Hạ Long, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 2 cán bộ chiến sĩ Hà Huy Đạt và Nguyễn Xuân Huy vì có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp.

Tháng 7/2023, tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, khi trả lời chất vấn về các giải pháp để giảm 3 tiêu chí về số vụ việc, số người chết và bị thương 6 tháng cuối năm 2023, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, sẽ làm rõ hành vi của những người đưa - giao xe cho người dưới tuổi vị thành niên tham gia giao thông. Đó có thể là người thân, người nhà, bạn bè… của người điều khiển phương tiện giao thông nhưng không đủ điều kiện.