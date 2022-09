Dự lễ khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang và đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương ĐBSCL.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V vào tối 29/9 tại tỉnh An Giang. Ảnh: Huỳnh Xây.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, Hội thi Nhà Nông đua tài được Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo và tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần, đây là hoạt động đặc trưng của Hội Nông dân Việt Nam.

Qua 4 lần tổ chức cấp toàn quốc, Hội thi trở thành phương thức hiệu quả để truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là diễn đàn thiết thực để cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tính năng động, sáng tạo và tư duy đổi mới.

Đây cũng là nơi giao lưu văn hoá, học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết trong cán bộ, hội viên, nông dân các vùng miền của Tổ quốc.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 với chủ đề "Nông dân Việt Nam Trí tuệ - Số hóa - Hợp tác - Đột phá" được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động từ tháng 6 năm 2021, đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân 63 tỉnh, thành phố nhiệt tình tham gia.

"Hội thi đã trải qua 4 vòng thi khu vực với 63 đội thi của 63 tỉnh, thành phố tham gia tranh tài. Qua đó, đã chọn được 16 đội thi xuất sắc từ 4 vòng thi khu vực để có mặt tại vòng bán kết và chung kết của Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 hôm nay. Thay mặt Ban tổ chức Hội thi, tôi xin được ghi nhận mọi nỗ lực, cố gắng của các đội tham gia Hội thi" - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chia sẻ.

Ban tổ chức tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: Hồng Cẩm

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, cùng với Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với tỉnh An Giang tổ chức "Ngày Hội Tam Nông: Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn" với quy mô 150 gian hàng của các tổ chức tín dụng - ngân hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã; hội thảo: "Vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản"; Triển lãm "Nông dân với chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp", "Hội Nông dân tham gia phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới"; trưng bày hình ảnh, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và chế biến nông sản; Triển lãm các sản phẩm OCOP tiêu biểu; Hội thi: "Mâm cơm ngon, bổ dưỡng từ vườn nhà" và các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực truyền thống của Khu vực Đông, Tây Nam bộ...

Đây là những hoạt động thiết thực kết nối các hoạt động sản xuất, kinh doanh giữa các tổ chức, cá nhân và người nông dân; xây dựng môi trường liên kết cung, cầu trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, các sản phẩm kinh tế chủ lực, đặc sản địa phương trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Đặc biệt, chuỗi hoạt động chính là sự cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới của tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo của Ban tổ chức, sự tham gia trách nhiệm của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tin tưởng rằng Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V sẽ thành công tốt đẹp.

Ông Đỗ Văn Chiến -Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, Hội thi Nhà Nông đua tài lần thứ V năm 2022 lấy chủ đề "Nông dân Việt Nam Trí tuệ- Số hóa- Hợp tác- Đột phá" rất phù hợp với định hướng chiến lược của Đảng ta về phát triển nền kinh tế số.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại lễ khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022. Ảnh: Hồng Cẩm

"Qua nghiên cứu thể lệ và nội dung Hội thi, tôi nhận thấy rằng, Hội thi đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ "đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, học vấn cho nông dân và cư dân nông thôn để đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất" mà Nghị quyết số 19-NQ/TW đã xác định", đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng, Hội thi sẽ tiếp tục được duy trì và tổ chức thành công hơn nữa trong những giai đoạn tới, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Ngoài ra, Hội thi thực sự trở thành một phong trào học tập, ứng dụng kiến thức khoa học công nghệ vào sản xuất, khơi dậy tiềm năng và phát huy năng lực tư duy sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân, hiện thực hóa khát vọng xây dựng "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

Ban tổ chức chúc mừng các đội tham gia Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022. Ảnh: Hồng Cẩm

Đại diện các nhà trợ của chương trình Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022. Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang thì cho rằng, An Giang rất phấn khởi được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chọn tổ chức vòng chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V. Đây là chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022), cũng là dịp An Giang hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (22/11/1832 - 22/11/2022).

Theo ông Lê Hồng Quang, Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đây là ngày hội lớn của nông dân khắp 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc giao lưu văn hóa giữa các vùng miền cả nước và là nơi hội tụ những tài năng trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

"Tỉnh An Giang sẽ tích cực phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho Hội thi thành công tốt đẹp. Trong thời gian lưu lại tỉnh An Giang, hy vọng các đại biểu sẽ có những ấn tượng tốt đẹp về văn hóa, con người, cảnh quan vùng đất An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính mến" - Bí thư Tỉnh ủy An Giang nói.

Một tiết mục văn nghệ có chủ đề về quê hương An Giang thể hiện tại Lễ khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022. Video: Nguyễn Vân Anh.