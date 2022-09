16 đội xuất sắc nhất sẽ tranh tài bán kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc

Chiều 29/9, đại diện Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố cả nước đã có mặt tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang để cổ vũ cho 16 đội thi xuất sắc nhất cả nước thi vòng thi bán kết (ngày 30/9) để chọn ra 4 đội xuất sắc tham gia vòng chung kết.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, ngay từ chiều 28/9 hầu hết các đội thi từ các tỉnh, thành cả nước đã đến An Giang, để ổn định nơi nghỉ ngơi và bắt tay vào tập dượt, chuẩn bị cho thời gian thi chính thức thi vòng bán kết và chung kết. Đến trưa 29/9 đoàn Hội Nông dân các tỉnh, thành đã về An Giang đầy đủ để cổ vũ cho hội thi.

Các đội thi tích cực tập luyện tại Hội trường Tỉnh ủy An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Tại Trung Hội trường Tỉnh ủy An Giang, nơi tổ chức thức vòng thi bán kết và chung kết hội thi lần này không khí vô cùng náo nhiệt.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, với chủ đề: "Nông dân Việt Nam Trí tuệ - Số hóa - Hợp tác - Đột phá", vòng thi bán kết diễn ra ngày 30/9 và chung kết diễn ra ngày 1/10 tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, năm 2022 được tổ chức từ cấp cơ sở đến Trung ương. Cụ thể, cấp cơ sở Hội chọn 1 đội dự thi cấp huyện/thị; mỗi huyện/thị chọn 1 đội dự thi cấp tỉnh; Hội thi cấp tỉnh chọn đội nhất (hoặc đội tuyển) tham dự vòng thi khu vực.

Đến vòng khu vực, hội thi được tổ chức với 4 vòng thi ở khu vực: I, II, III, IV. Mỗi vòng thi khu vực chọn 4 đội tham dự vòng thi bán kết toàn quốc. Như vậy, ở 4 khu vực đã chọn ra được 16 đội thi xuất sắc nhất để tham gia vòng thi bán kết toàn quốc.

Phần tập của đ6ọi Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Hồng Cẩm

Sau vòng thi bán kết, sẽ tiếp tục chọn ra 4 đội thi xuất sắc nhất bước vào chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc sẽ được tổ chức vào buổi tối ngày 1/10 (thứ Bảy), bắt đầu từ 20h00. Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Nhiên – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, cho biết, tỉnh rất vui mừng chào đón các đội đến tham gia hội thi, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho hội thi cơ bản đã hoàn tất. Đối với việc bố trí ăn, nghỉ của các đoàn tỉnh bạn, Hội Nông dân tỉnh đã rà soát, liên hệ các đơn vị cung cấp dịch vụ, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho đoàn tham dự. Về phía các thành viên Ban tổ chức, như: Công an tỉnh, Sở Y tế, Công ty Điện lực… cũng đã bố trí lực lượng để đảm bao an ninh trật tự, y tế, điện phục vụ hội thi thành công tốt đẹp.

Theo đó, từ chiều 28/9 đơn vị tổ chức đã tiến hành đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho các đoàn, Ban tổ chức, giám khảo, nhà tài trợ, tổ thư ký, Hội Nông dân 16 tỉnh dự thi và các đoàn tỉnh, thành về tham dự hội thi; Từ tối 28/9, tổng duyệt sân khấu hội thi, kiểm tra công tác thí sinh các đội thi, họp Ban giám khảo…

Hứa hẹn những tiếp mục đặc sắc hay nhất tại Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc

"Là đội chủ nhà, ngoài việc chuẩn bị chu đáo cho Hội thi, Hội Nông dân tỉnh An Giang cũng tập trung đầu tư khá công phu cho các phần thi. Từ nội dung kịch bản cho đến đạo cụ đội đều đầu tư mới để tăng phần hấp dẫn, nhưng chủ đề chủ đạo vẫn bám sát vào "tam nông" và phát triển kinh tế tập thể, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp..." - Ông Nhiên chia sẻ.

Bà Lê Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định, cho biết, đoàn Hội Nông dân tỉnh Bình Định đến với vòng thi bán kết và chung kết hội thi tại An Giang lần này có 22 thành viên, trong đó 10 thành viên tham gia trực tiếp thi, 10 thành viên múa phụ họa.

Trong vòng thi khu vực III, đội Bình Định đạt giải nhì và phần thi "Lời chào nông dân" đạt giải xuất sắc. Đến với vòng bán kết và chung kết lần này đội Bình Định có sự đầu tư rất chu đáo.



Các đội thi chạy chương trình phần thi của mình trong chiều 29/9. Ảnh: Hồng Cẩm

"Sau khi vòng thi khu vực kết thúc hội, Hội Nông dân tỉnh đã có kế hoạch cho đội thi tập luyện. Hàng ngày sau giờ làm, buổi tối đội tranh thủ lên kế hoạch tập. Về nội dung, đội Bình Định hứa hẹn mang đến tiết mục sinh động, mang đậm chất đặc trưng vùng đất võ. Nội dung chủ đề chính đội hướng đến an toàn vệ sinh thực phẩm, để qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nông dân đối với cộng đồng về ý thức bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng đến sản xuất xanh, sạch…"" – bà Hương cho biết.

Là đội đạt giải nhất bảng H, vòng khu vực IV, đội Hội Nông dân TP Cần Thơ đến với vòng bán kết và chung kết hội thi nhà nông đua tài toàn quốc đội với tinh thần quyết tâm rất cao, từ công tác chuẩn bị nội dung kịch bản cho các tiết mục, đến tập luyện, đạo cụ, hình ảnh…

Bà Trần Thị Thanh Thư – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, cho biết, đến với vòng bán kết và chung kết lần này đội Hội Nông dân TP Cần Thơ đầu tư nội dung kịch bản hết sức đặc sắc, sâu lắng hơn vòng thi khu vực, hứa hẹn phần thi đầy hấp dẫn.

Bên cạnh đó, ở các phần phụ họa như múa, hát các hội viên nông dân các quận, huyện sẽ trực tiếp tham gia để vừa mang tính mộc mạc, chân chất của nông dân Cần Thơ nói riêng, miền Tây nói chung, vừa giảm chi phí đầu tư.

Bà Thư cũng cho biết, với ưu thế tỉnh giáp ranh với An Giang, đội hình TP Cần Thơ đến với hội thi trên 60 thành viên, trong đó 18 thí sinh tham gia thi và 40 cổ động viên. Trong ngày 28/9, 26 thành viên của đoàn đã đến An Giang để ổn định và tập dượt, đến ngày 30/9, diễn ra vòng chung kết 40 thành viên sẽ đến cổ vũ cho hội thi.

Ngoài ra, để góp phần thành công cho cho Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, năm 2022 và Ngày hội tam nông 2022, đội Hội Nông dân TP Cần Thơ còn tham gia 4 gian hàng triển lãm sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao, với trên 20 chủng loại sản phẩm đặc trưng của thành phố.

Đội thi Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu trong buổi tập sáng 29/9. Ảnh: Hồng Cẩm

Bà Thạch Thị Duyên Thi- Giám đội Trung tâm Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu (phụ trách đội thi Hội nông dân tỉnh Bạc Liêu) cho biết, để chuẩn bị tốt cho hội thi, sáng 29/9 đoàn đã có mặt tại An Giang để tập luyện, chạy chương trình xong. Đoàn Bạc Liêu đến Hội thi có 27 người, trong đó đội thi 10 người.

"Đặc trưng của tỉnh là đờn ca tài tử, nên trong suốt các phần thi đội sẽ lồng ca tài tử, đặc biệt là bài dạ cổ hoài lang. Nội dung chủ đạo của đội Bạc Liêu đến với hội thi đề mô hình tôm lúa đặc thù của tỉnh và mô hình nhà màng chất lượng cao, mang đến sản phẩm an toàn đặc trưng của tỉnh"...- bà Thy cho biết.

Tối nay (29/9), tại Hội trường Tỉnh ủy An Giang (TP Long Xuyên tỉnh An Giang), chính thức khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, năm 2022 và Ngày hội tam nông 22.