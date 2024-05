Hôm nay xét xử vụ án liên quan đến cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

Người dân và báo chí theo dõi phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh qua màn hình trực tuyến. Ảnh: Bảo Nguyên



Phiên toà sẽ được Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai mở để xét xử xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng các đồng phạm trong thời gian 9 ngày (20 - 29/5).

Trước đó, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai nêu rõ, bị can Nguyễn Văn Vịnh, với cương vị là Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trong giai đoạn từ 2012 - 2015, là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án tại Quyết định số 1915 ngày 01/8/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân công công việc của các thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (sau đây viết tắt là Quyết định 1915).

Nhưng trong quá trình thực thi công vụ được giao đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bản tỉnh Lào Cai mà ký nhiều văn bản và có ý kiến bút phê, chỉ đạo vào các tài liệu khác có liên quan trái quy định của pháp luật vi phạm Điều 65, Điều 67, Điều 82 Luật khoáng sản năm 2010 để Công ty Li La Ma và Công ty Apatit Việt Nam lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép khoáng sản (quặng apatit) tại Khai trường 18 thuộc thôn 2, xã Đông Tuyến, thành phố Lào Cai thông qua thực hiện dự án Khách sạn, nhà hàng và việc cải tạo mặt bằng khu mỏ.

Hành vi của bị can Nguyễn Văn Vịnh đã tạo điều kiện cho Công ty Lilama và Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã khai thác và tiêu thụ trái phép 974.088 tấn quặng Apatit trong phạm vi 37.700m2, trong đó có 22674,2m2 năm chồng lẫn vào diện tích Khai trường 18 có trị giá là 312.665.041.400 đồng - 23.278.881.781 đồng (Tiền thuế, phi tài nguyên đã nộp) 289.386.159.619 đồng.

Quá trình điều tra bị can Thừa và Vịnh khai nhận: Vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015, khi bị can Nguyễn Văn Vịnh làm Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai và sau khi Công ty Li La Ma đã san gạt xong mặt bằng dự án, khai thác và tiêu thụ trái phép xong quặng apaptit trong diện tích 37.700m2 thì Nguyễn Mạnh Thừa đã mang 5 (Năm) tỷ đồng đến nhà bị can tặng quà tết, sau khi nhận số tiền 5 tỷ đồng bị can Vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Do vậy, văn cứ vào các tình tiết, chứng cứ, kết luận nêu rõ các bị can cùng cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Các bị can cũng biết rõ việc khai thác quặng Apatit phải có giấy phép. Từ năm 2012 đến năm 2015, các bị can đều biết rõ diện tích 37.700m trong đó, có 22.674,2m2 nằm chồng lấn vào diện tích Khai trường 18 (theo Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 20/10/204 của Thủ tướng Chính phủ) tại thôn 2 xã Đồng Tuyên, thành phố Lào Cai Cai đã được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch quặng Apatit tại Quyết định số 28 ngày 18/8/2008 và thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản tại khai trường 18 thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng vì mục đích phát triển kinh tế của tỉnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển không đúng qui định của pháp luật các bị can đã ký.

Các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư và có ý kiến bút phê, chỉ đạo vào các tài liệu khác có liên quan không dùng thẩm quyền, trái quy định của Luật khoáng sản 2010 để cấp 37.700m2 đất trong đó, có 22.674,2mn nằm chống lẫn vào diện tích thuộc Khai trường 18 cho Công ty Lilama xây dựng dự án khách sạn, nhà hàng. Tạo điều kiện cho Công ty Lilama và Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã khai thác và tiêu thụ trái phép 1.532.709,71 tấn quặng Apalit có trị giá 610.322.242.891 dòng; Công ty Lilama thu lợi số tiền 171.163.758.926 đồng và Công ty Apatit thu lợi số tiền 184.512.328.680 đồng.

Hành vi phạm tội của các bị can đã xâm hại đến uy tín của Nhà nước đồng thời xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xâm phạm đến tính đúng dẫn trong công tác quản lý Nhà nước gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hành vi phạm tội của các bị can có tính chất đồng phạm, các bị can không có sự bàn bạc thống nhất khi thực hiện hành vi phạm tội và đều là người thực hành trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, các bị can phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với hậu quả do hành vi phạm tội mà các bị can đã thực hiện.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý Nhà nước thì bị can Nguyễn Văn Vịnh chịu trách nhiệm chính, các bị can Doãn Văn Hưởng. Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng, Mai Đình Định, Phan Văn Cương, Ngô Đức Hoàng. Lê Ngọc Dương, Vũ Đình Thủy là người thực hành, trong đó xác định hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của từng bị can.

Căn cứ kết quả giám định trữ lượng quặng apatit trong diện tích 37.700m đất trong đó có 22.674,2m2 nằm chồng lấn vào diện tích thuộc Khai trường 18 tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự tỉnh Lào Cai; Hồ sơ dự án khách sạn, nhà hàng của Công ty Li La Ma; Giấy chứng nhận đầu tư số 12121000358 ngày 17/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai; Căn cứ Cos (cối) xây dựng tổng mặt bằng dự án khách sạn nhà hàng của Công ty Li La Ma được cấp có thẩm quyền cho phép.

Căn cứ văn bản số 184/SXD - QLN, ngày 06/3/2013 của Sở xây dựng tỉnh Lào Cai; Kế qua khám nghiệm hiện trường xác định tổng khối lượng quặng apatit có trong diện tích 31.700m3 đất trong đó có 22.674,2m2 nằm chồng lấn vào diện tích thuộc Khai trường 18 mà Công ty Li La Ma và Công ty Apatit Việt Nam đã khai thác và tiêu thụ trái phép là 974.088 tấn các loại có trị giá 312.665.041.400 đồng.

Trong đó, phần của mỗi bị cần phải chịu trách nhiệm về thiệt hại như sau: Các bị can Nguyễn Văn Vịnh, Mai Đình Định, Lê Ngọc Dương. Ngô Đức Hoàng là 974.088 tấn quặng anlin 312.665.041.400 đồng - 23278 881.781 đồng (Tiền thuế, phí tài nguyên đã nộp) 289.386.159.619 đồng.