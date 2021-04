Hơn 200 bác sĩ, nhân viên bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc: Tâm tư người ở lại!

Tâm lý của y, bác sĩ BV Bạch Mai rất vững vàng!

Sáng ngày 14/4, công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội vẫn diễn ra tấp nập, không thấy có sự khác biệt sau sự việc hơn 200 nhân sự của Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc, chuyển công tác trong 1 năm gây xôn xao. Có tin đồn cho rằng bệnh viện đầu ngành này đang bị "chảy máu" chất xám....

Bệnh viện Bạch Mai mỗi ngày tiếp đón hàng nghìn bệnh nhân.

Chia sẻ với PV Dân Việt, bác sĩ Ngô Đức Hùng, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã công tác tại đây hơn 20 năm. Trong bao năm qua, bác sĩ Hùng cùng hàng nghìn bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện đã cứu chữa biết bao bệnh nhân.

Về việc hàng loạt nhân sự của bệnh viện thời gian qua xin nghỉ việc, bác sĩ Hùng cho biết có nhiều nguyên nhân, có thể do khó khăn của dịch bệnh gây giảm thu nhập, nhiều bệnh viện tư nhân mời chào mức lương cao hơn…

Bác sĩ Ngô Đức Hùng chia sẻ với PV Dân Việt.

"Tôi nghĩ bất kể khó khăn nào Bệnh viện Bạch Mai sẽ vượt qua. Hiện tại công việc của chúng tôi không có gì thay đổi hằng ngày, mọi người cũng không có gì xáo trộn. Tâm lý của y, bác sĩ rất vững vàng vì bệnh viện đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất như đại dịch Covid-19 năm 2020. Thời điểm đó, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã phải tự cách ly 2 tuần tại viện", bác sĩ Hùng chia sẻ.

Theo bác sĩ Hùng, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không riêng gì Bệnh viện Bạch Mai mà đó là khó khăn chung của toàn xã hội. Chính vì vậy, đa số các y, bác sĩ bệnh viện mong muốn tất cả mọi người cùng vượt qua khó khăn này.

Bác sĩ Hùng đã làm công tác chuyên môn tại Bệnh viện Bạch Mai đến nay hơn 20 năm.

Các bác sĩ tập trung chuyên môn điều trị cho người bệnh.

Trước tin đồn về bác sĩ đầu ngành, bác sĩ giỏi đã nghỉ việc có thể ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh trong khi Bệnh viện Bạch Mai là tuyến cuối, bác sĩ Hùng khẳng định: "Mọi người hay yên tâm. Tất cả bệnh nhân vào viện đều được đảm bảo từ công tác tiếp đón đến khám chữa bệnh cũng như chuyên môn của bác sĩ".

"Thu nhập, công việc có ảnh hưởng nhưng không phải là vấn đề tiên quyết"

Đồng quan điểm với bác sĩ Hùng, chị Phạm Thị Hồng Ngọc, Điều dưỡng trưởng phòng C3, Viện tim mạch Việt Nam (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, mấy ngày nay chị cũng nghe nói tới việc hàng trăm nhân viên của bệnh viện nghỉ việc, chuyển công tác.

"Tôi công tác tại bệnh viện đến nay đã 20 năm rồi. Theo tôi, việc ở lại hay quyết định nghỉ việc là sự lựa chọn của mỗi người. Cá nhân tôi không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn nghỉ việc hàng loạt", điều dưỡng Ngọc chia sẻ.

Chị Phạm Thị Hồng Ngọc, Điều dưỡng trưởng phòng C3, Viện tim mạch Việt Nam (Bệnh viện Bạch Mai).

Theo nữ điều dưỡng này, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trên toàn thế giới không riêng gì Việt Nam. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đời sống, công việc, thu nhập của nhiều cán bộ công nhân viên.

"Tuy nhiên, đó là khó khăn chung nên tôi quyết đồng lòng cùng với lãnh đạo bệnh viện để cùng vượt qua. Trong giai đoạn này thu nhập, công việc có ảnh hưởng nhưng không phải là vấn đề tiên quyết", điều dưỡng Ngọc nói.

Trước thông tin, thời gian qua có một số lãnh đạo bệnh viện vướng vòng lao lý liên quan đến mua bán đấu thầu thiết bị y tế, điều dưỡng Ngọc cho hay: "Phải nói 2,3 năm gần đây có nhiều tin liên quan đến bệnh viện. Là người làm chuyên môn đơn thuần, tôi nghĩ mình phải làm tốt đã. Sự chăm sóc của y bác sĩ đối với người bệnh, tôi lấy đó làm niềm tin cho bản thân mình chứ không bị tác động điều gì khác".

ThS. BS Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đến thời điểm này có 221 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai đã xin nghỉ việc, thôi việc, tinh giản và điều chuyển công việc.

Theo ông Thành, trong số đó có quá nửa (113 người) là lao động phổ thông làm việc tại các đơn vị dịch vụ, nhà thuốc, tang lễ..., 28 bác sĩ trong đó có 10 người có trình độ tiến sĩ, 1 người có học hàm phó giáo sư

Tuy nhiên, cũng trong thời gian qua, bệnh viện đã ký hợp đồng với 506 người về làm việc, trong đó tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, viên chức, người lao động có trình độ chuyên môn: 199 người (cụ thể: 19 viên chức; 24 cán bộ Đại học Y và đơn vị khác kiêm nhiệm công tác; 156 hợp đồng lao động); Đối tượng có trình độ chuyên môn cao bao gồm 5 GS, PGS; 4 Tiến sĩ; 98 Ths. BS nội trú; 98 BSCKI; 24 Cử nhân điều dưỡng hệ tiên tiến, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

Phân tích nguyên nhân các trường hợp nghỉ việc, ThS. BS Đỗ Văn Thành cho biết, trong thời gian qua dịch Covid-19 tác động lớn đến hoạt động Bệnh viện Bạch Mai. Lượng bệnh nhân đến khám giảm sâu, trước Covid-19, mỗi ngày BV đón khoảng 6000-7000 bệnh nhân khám bệnh, điều trị 5.000-5.500 bệnh nhân nội trú.

Tuy nhiên do ảnh hưởng Covid-19, có những thời điểm bệnh viện chỉ có hơn 1.000 bệnh nhân nội trú. Trong năm 2020, nguồn thu của bệnh viện giảm 2.000 tỷ đồng, chỉ bằng 30% so với năm 2019. Đây là lý do thu nhập của cán bộ, nhân viên trong bệnh viện cũng bị giảm xuống theo.

Theo ông Thành vì áp lực công việc trong khi thu nhập giảm, nhiều người được các cơ sở y tế khác mời chào về làm việc với mức thu nhập cao, thậm chí lên đến hàng trăm triệu đồng/tháng, nên một số bác sĩ đã xin chuyển công tác.

Việc dịch chuyển là tất yếu, bệnh viện không thể giữ được. Hoạt động luân chuyển như vậy không có gì bất thường, không phải là chảy máu chất xám.

Bên cạnh đó, bệnh viện giải thể một số đơn vị hoạt động không hiệu quả, hoặc sáp nhập, nên nhiều lao động phải nghỉ việc.

Về ý kiến cho rằng một số người lao động xin nghỉ việc vì bệnh viện nợ lương và chậm lương, ông Thành khẳng định không có chuyện này. Đây là thông tin không chính xác. Riêng năm 2020, Bệnh viện Bạch Mai đã trích 140 tỷ đồng từ quỹ phúc lợi của bệnh viện để hỗ trợ gần 4.300 cán bộ, nhân viên chức và người lao động của Bệnh viện.