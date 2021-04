Lý do nữ nhân viên 23 năm gắn bó với Bệnh viện Bạch Mai “dứt áo ra đi"

GS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vừa qua có 221 cán bộ, người lao động thôi việc, tinh giản. Trong số này có 28 bác sĩ, bao gồm 1 phó giáo sư, 10 tiến sĩ.

Bệnh viện giải thích có 4 lý do chính khiến nhân việc thôi việc: Do tinh giản một số bộ phận, thu nhập giảm vì Covid-19, tâm lý căng thẳng sau các vụ lùm xùm xã hội hoá và do áp lực đổi mới.