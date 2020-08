Hơn 3 triệu lượt hội viên, nông dân vay vốn ưu đãi

"Cầu nối" hiệu quả cho người nghèo

Gia đình chị Trần Thị Tĩnh (thôn An Cường, xã Minh Tân, huyện Lương Tài) là một trong những điển hình vươn lên thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi. Được Hội Nông dân (ND) tín chấp, gia đình chị Tĩnh được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) cho vay 15 triệu đồng để đầu tư trồng cà rốt.

Cán bộ Hội ND huyện Sơn Dương thăm mô hình trồng chè VietGAP của HTX chè Ngân Sơn xã Trung Yên. Ảnh: T.H

5 năm qua, các cấp Hội Nông dân Việt Nam: * Nhận ủy thác dư nợ vốn vay Ngân hàng CSXH đạt 65.262 tỷ đồng * Tập huấn KHKT, hướng dẫn sử dụng vốn vay cho >5 triệu lượt hộ nông dân * Giúp >3 triệu lượt hộ nghèo có vốn phát triển sản xuất * >132.000 em học sinh, sinh viên được vay vốn đi học * Tạo việc làm cho >12.000 lao động

Với bản tính cần cù, chịu khó làm ăn, tích cóp, sau 3 năm gia đình thoát khỏi danh sách hộ nghèo và đã hoàn vốn cho ngân hàng đúng hạn. Mới đây, cũng qua "kênh" Hội ND, gia đình chị tiếp tục được Ngân hàng CSXH huyện cho vay 50 triệu đồng chương trình hộ mới thoát nghèo. Số vốn này chị đầu tư cải tạo ao nuôi cá và hệ thống nước tưới phục vụ sản xuất cà rốt theo hướng hàng hóa. Chị Tĩnh phấn khởi cho biết: "Đến nay, gia đình không còn lo tái nghèo trở lại bởi được Nhà nước tiếp sức thêm nguồn vốn mới nữa cho những hộ vừa bước ra khỏi ngưỡng nghèo…".

Còn tại Tuyên Quang, năm 2015, Hội ND huyện Sơn Dương đã đứng ra tín chấp cho các thành viên trong HTX chè Ngân Sơn ở thôn Trung Long, xã Trung Yên vay vốn Ngân hàng CSXH huyện, với mức 30 triệu đồng/hộ để phục tráng chè và thay thế diện tích chè già cỗi bằng trồng các giống chè mới, có năng suất, chất lượng cao hơn. Anh Nguyễn Mạnh Thắng - Giám đốc HTX chè Ngân Sơn cho biết: "Được vay vốn ưu đãi, các thành viên trong HTX đã mạnh dạn đầu tư trồng các giống chè mới và đạt kết quả cao.

Đến nay năng suất, chất lượng chè trên diện tích chè phục tráng của HTX đã được nâng lên rõ rệt; giá chè khô trước đây chỉ bán được từ 80.000 -100.000 đồng/kg, nay đã tăng lên 200.000 - 250.000 đồng/kg. Quá trình sản xuất đến sản phẩm chè của hợp tác xã được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP".

Ủy thác vốn vay hiệu quả

Vừa qua, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Tham luận của T.Ư Hội NDVN về "Bài học kinh nghiệm của Hội ND qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 40, trong những năm qua, Hội ND Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tới Hội ND các cấp, thực hiện phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH và chính quyền địa phương các cấp tổ chức thực hiện tốt những nội dung công việc đã ký kết trong quy trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách: Chú trọng đẩy mạnh mở rộng tín dụng, nâng cao dư nợ và chất lượng tín dụng chính sách; nâng cao chất lượng hoạt động các tổ Tiết kiệm và vay vốn (TKVV); hằng năm quán triệt, giao chỉ tiêu thi đua cho các tỉnh, thành hội triển khai các nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong công tác uỷ thác; tham mưu, đề xuất các giải pháp mở rộng tín dụng; các cấp Hội trực tiếp tổ chức đoàn và cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra giám sát về hoạt động uỷ thác ở các địa phương...

Bên cạnh đó, các cấp Hội luôn chú trọng công tác tập huấn để nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ hội, đặc biệt là cán bộ phụ trách nhiệm vụ ủy thác, các tổ trưởng tổ TKVV. Để giúp hội viên nông dân sử dụng vốn vay hiệu quả, trong 5 năm qua, các cấp Hội đã tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, hướng dẫn quản lý sử dụng vốn cho trên 5 triệu lượt hội viên.

Đến nay, có 100% Hội ND cấp tỉnh và cấp huyện ký văn bản thoả thuận với Ngân hàng CSXH cùng cấp; 100% Hội ND cấp xã trong cả nước đã ký hợp đồng ủy thác với phòng giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện. Dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội uỷ thác qua tổ chức Hội đạt 65.262 tỷ đồng (tăng trên 22.600 tỷ đồng so với cuối năm 2014) thông qua 54.504 Tổ TKVV, chiếm tỷ trọng 30,6% tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH ủy thác. Doanh số cho vay từ 2014 đến nay đạt gần 77.000 tỷ đồng, đã giúp cho trên 3 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền cho hội viên, nông dân gửi tiết kiệm thông qua tổ TKVV. Tỷ lệ hộ tham gia gửi tiết kiệm đạt hơn 99% với số dư gửi tiết kiệm trên 3.000 tỷ đồng.