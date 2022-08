Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, bà Bùi Thị Nghĩa Bình - Phó giám đốc HTX Cần Giờ Tương Lai cho biết, sắp tới đơn vị sẽ phát triển du lịch tham quan song song với sản xuất. Mục đích nhằm đẩy mạnh sản xuất, quảng bá hình ảnh HTX nói riêng và đặc sản Cần Giờ nói chung đến với nhiều du khách.

“Chúng tôi dự định sẽ mở hình thức du lịch tham quan quy trình sản xuất đặc sản Cần Giờ. Du khách có thể trực tiếp nhìn thấy từng công đoạn để cho ra những thành phẩm như: Khô cá dứa, tôm một nắng, tôm khô,...Từ đó tạo niềm tin để người tiêu dùng an tâm sử dụng sản phẩm của chúng tôi”, bà Bình nói.

Cơ sở HTX Cần Giờ Tương Lai chi nhánh An Nghĩa, nằm trên trục đường chính nối TP.HCM và huyện Cần Giờ

Trước đó, HTX Cần Giờ Tương Lai đã từng liên kết với các đơn vị làm du lịch, mở các tour cho khách đi tham quan quy trình sản xuất tại chi nhánh An Nghĩa (đây đồng thời cũng là trạm dừng chân tuyến TP.HCM - Cần Giờ). Thế mạnh của chi nhánh là nằm ngay trên trục đường chính nối TP.HCM và huyện Cần Giờ, do đó thuận lợi để du khách dừng chân, tham quan. Tại đây HTX bố trí không gian trưng bày các sản phẩm đặc trưng do HTX sản xuất.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 vừa rồi, khiến cho hoạt động dịch vụ này phải tạm ngưng.

“Trong tương lai, chúng tôi sẽ có những đề xuất với cấp trên để xin mở rộng, đầu tư thêm các chi nhánh khác. Đặc biệt là ở khu vực đường 30/4, nơi phát triển du lịch mạnh của huyện Cần Giờ. Tại đây sẽ phát triển mô hình HTX vừa sản xuất, vừa phát triển du lịch tham quan”, bà Bình cho hay.

HTX Cần Giờ Tương Lai, có tên đăng ký là Hợp tác xã Nông nghiệp – Thương mại, Dịch vụ, Du lịch – Đầu tư & Xây dựng Cần Giờ Tương Lai. Được thành lập năm 2019, đến nay HTX có tổng cộng 25 thành viên, hầu hết là người dân tại địa phương.

Công nhân tại HTX đang chế biến các sản phẩm đặc sản của địa phương

HTX chú trọng xây dựng chuỗi liên kết cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với các hộ dân sản xuất nông sản sạch, không dư lượng kháng sinh, hóa chất cấm trên địa bàn huyện. Các sản phẩm đặc trưng của HTX như: Khô cá dứa một nắng, tôm sú thiên nhiên các loại, xoài cát, tôm thẻ một nắng. tôm khô, yến sào,...