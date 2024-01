Hứng chịu sự chê bai thậm tệ, MC Quả Cầu Vàng nói: "Tôi buồn lắm!"

Nam diễn viên hài kiêm MC Jo Koy (52 tuổi) đã nhanh chóng lên tiếng chia sẻ về cảm nhận của bản thân, sau khi anh phải hứng chịu hàng loạt những lời chê bai, chỉ trích từ truyền thông và công chúng trong vai trò MC dẫn dắt lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024.

Năm nay, Ban Tổ chức lễ trao giải Quả Cầu Vàng bị cho là vẫn chưa đủ khả năng tìm được MC chất lượng để dẫn chương trình. Những MC đình đám nhất ở Hollywood vẫn coi Quả Cầu Vàng là một sự kiện mạo hiểm.

Nam diễn viên hài kiêm MC Jo Koy tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024 (Ảnh: Page Six).

Kỳ thực, Quả Cầu Vàng chưa trở lại đúng vị thế là một giải thưởng uy tín trong giới làm phim, trong khi giải thưởng này từng được xem như chỉ đứng sau giải Oscar về mức độ đình đám.

Chính vì vị thế lung lay của giải, nhiều MC nổi tiếng đã từ chối lời mời dẫn dắt sự kiện. MC của sự kiện năm nay là nam diễn viên hài Jo Koy. Với thời lượng chương trình lễ trao giải kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, vai trò của người dẫn dắt có tính chất quyết định đối với thành bại của lễ trao giải.

Người dẫn chương trình Jo Koy cho biết anh nhận vai trò dẫn dắt lễ trao giải ở thời điểm 10 ngày trước khi sự kiện chính thức diễn ra. Trước đó, một số MC khác đã từ chối lời mời của Ban Tổ chức.

Thực tế, ngay sau lễ trao giải, Jo Koy phải nhận cơn bão chê bai, chỉ trích. Anh bị đánh giá là pha trò kém duyên dáng, thiếu tính hài hước, không đem lại mức độ giải trí cần thiết cho chương trình.

Việc MC trêu đùa các ngôi sao nổi tiếng ngồi trong khán phòng vốn là điều quen thuộc tại các lễ trao giải ở Hollywood. Nhưng trêu đùa làm sao để không bị phản ứng, thậm chí được đón nhận một cách hài hước đòi hỏi MC phải khéo léo và tinh tế.

Việc nam diễn viên hài Chris Rock từng trêu đùa kiểu tóc của nữ diễn viên Jada Pinkett Smith tại lễ trao giải Oscar 2022, để rồi bị chồng của nữ diễn viên - tài tử Will Smith - bước lên... tát, là câu chuyện sẽ còn được nhắc nhớ đến nhiều năm nữa.

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024, Jo Koy cũng bị cho là có những trêu đùa thiếu tế nhị đối với một số ngôi sao. Chẳng hạn, khi thấy tài tử Robert De Niro ngồi trong khán phòng, Jo Koy đã lấy chuyện nam tài tử vừa đón người con thứ 7 ra đời khi ông đã ở tuổi 80 ra làm trò đùa.

Jo Koy nói: "Người đàn ông này xuất sắc đi qua các thập kỷ. Tôi không biết ông ấy làm sao mà phong độ như thế được. Diễn xuất của ông ấy là đỉnh cao xuất sắc. Nhưng còn một chuyện, làm thế nào mà ông ấy có thể khiến bạn gái mang bầu khi bản thân đã ở tuổi 80? Ông ấy có cần sử dụng công nghệ CGI không?".

Trước câu đùa của Jo Koy, tài tử De Niro... cười khúc khích (Ảnh: Page Six).

Tại giải năm nay, tài tử Robert De Niro được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên phụ trong phim điện ảnh xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Killers of the Flower Moon . Trước câu đùa của Jo Koy, tài tử De Niro... cười khúc khích. Quả thực, nam tài tử đã có thái độ rất hòa nhã. Dù vậy, câu đùa của Jo Koy vẫn bị truyền thông và công chúng cho là thiếu tế nhị.

Sự xuất hiện của nữ ca sĩ Taylor Swift trong lễ trao giải được xem như một chi tiết điểm nhấn. Swift tới dự lễ trao giải vì bộ phim Taylor Swift: The Eras Tour do cô sản xuất được đề cử ở hạng mục mới - Phim đạt thành tựu điện ảnh và doanh thu. Jo Koy đã có câu đùa khiến Taylor Swift ngay lập tức cảm thấy "kém vui", cô tỏ thái độ ngay trong khán phòng và ra về sớm.

Cụ thể, nam MC nói: "Các bạn có biết điểm khác nhau giữa lễ trao giải Quả Cầu Vàng và một trận đấu thuộc Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ là gì không? Đó là tại giải Quả Cầu Vàng, máy quay không hướng về Taylor Swift quá nhiều đâu, tôi hứa đấy, vì ở đây còn nhiều điều khác rất đáng quan tâm".

Câu đùa của Jo Koy không chỉ chạm tới cái tôi của Taylor Swift mà còn gợi nhắc đến việc thời gian gần đây, Taylor Swift thường đi cổ vũ bạn trai - cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce - mỗi khi anh ra sân thi đấu.

Máy quay trên sân bóng liên tục hướng về Taylor Swift, điều này khiến một số fan bóng bầu dục phàn nàn rằng sự xuất hiện của Swift trên sân làm giảm mức độ tập trung của khán giả dành cho trận đấu.

Một số khán giả còn cho rằng Swift không nên đi cổ vũ bạn trai, vì những khi cô xuất hiện trên sân, đội của Travis Kelce thường... thua. Câu đùa của Jo Koy bỗng trở nên nhạy cảm đối với Swift, gợi lên những xúc cảm không vui, khiến cô quả thực liền để lộ vẻ mặt kém vui. Ngay sau khi biết mình không thắng giải ở hạng mục được đề cử, Swift ra về.

Sự hài hước trong cách dẫn dắt, sự đùa tếu được giới nghệ sĩ đón nhận nhiệt tình, khả năng khiến khán phòng cười rộ lên thích thú và vang lên những tràng pháo tay tán thưởng chính là điểm mấu chốt để MC dẫn dắt lễ trao giải thành công ở Hollywood. Nhưng Jo Koy chưa làm được điều ấy trong năm nay.

Trước làn sóng chê bai, Jo Koy đã nhận trả lời phỏng vấn của chương trình GMA3: What You Need to Know của đài ABC (Mỹ) và thẳng thắn bày tỏ cảm nhận của mình: "Tôi đã có những niềm vui, đây là một sự kiện mà tôi mãi ghi nhớ. Khán phòng ấy không dễ chinh phục. Công việc ấy rất khó thực hiện. Sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng mình chẳng buồn. Tôi buồn chứ.

Dẫn chương trình là một công việc rất khó. Dù tôi là một diễn viên hài kiêm MC, nhưng dẫn dắt lễ trao giải Quả Cầu Vàng là một công việc khác. Tôi và cộng sự chỉ có 10 ngày chuẩn bị các lời dẫn, thật sự khủng hoảng. Tôi buồn, nhưng tôi vẫn yêu thích và tự hào về những gì tôi đã làm được".

Trước làn sóng chê bai, Jo Koy cho biết anh có buồn, nhưng vẫn yêu thích và tự hào về những gì đã làm được (Ảnh: Page Six).

Khi được hỏi rằng khoảnh khắc nào trong buổi lễ trao giải khiến anh cảm thấy hối tiếc nhất, Jo Koy cho biết đó chính là khi anh lấy Taylor Swift ra làm trò đùa, nhưng không được nữ ca sĩ và khán phòng đón nhận.

Năm nay, lượng khán giả theo dõi trực tiếp lễ trao giải Quả Cầu Vàng thông qua sóng truyền hình tăng tới 50%, ước tính đạt khoảng 9,4 triệu khán giả. Đây là một tín hiệu vui hiếm hoi dành cho Ban Tổ chức giải Quả Cầu Vàng, bởi họ đã phải vật lộn rất nhiều trong vài năm gần đây mới có thể duy trì giải thưởng.