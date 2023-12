Hướng đến Đại hội VIII Hội NDVN: Nông dân một xã ở An Giang tham gia hòa giải ở cơ sở Hướng đến Đại hội VIII Hội NDVN: Nông dân một xã ở An Giang tham gia hòa giải ở cơ sở

Câu lạc bộ nông dân với pháp luật là một trong những mô hình tập hợp nông dân hiệu quả. Một trong những Hội Nông dân tỉnh tổ chức tốt mô hình câu lạc bộ này là Hội Nông dân tỉnh An Giang, cụ thể điển hình là Hội Nông dân xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang...