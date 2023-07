Phần mới nhất trong loạt phim Indiana Jones mang tên "Indiana Jones and the Dial of Destiny", đã có một khởi đầu đáng thất vọng tại phòng vé. Điều này đã khiến cả người hâm mộ và những người trong ngành cảm thấy hoang mang về tương lai của loạt phim này.



"Indiana Jones 5" không đạt kỳ vọng

Bất chấp nhiều luồng thông tin tích cực xung quanh việc phát hành bộ phim, "Indiana Jones 5" chỉ kiếm được 24 triệu USD trong ngày đầu công chiếu, không đạt được so với dự đoán. Bộ phim gây ra cảm giác tiếc nuối về việc nam diễn viên Harrison Ford chia tay nhân vật mang tính lịch sử của ngành điện ảnh Hollywood.

"Indiana Jones and the Dial of Destiny" thu về 24 triệu USD trong ngày đầu công chiếu. Ảnh: IT.

CBR đưa tin về màn ra mắt mờ nhạt của "Indiana Jones and the Dial of Destiny", tờ báo cho biết, thành tích của bộ phim cũng nhạt nhòa giống như một tác phẩm khác là "The Flash". The Hollywood Reporter cho hay, bộ phim không đạt được kỳ vọng, phần lớn bởi khán giả không còn thích thú với nhân vật anh hùng này nữa.

Với kinh phí sản xuất khoảng 300 triệu USD, bộ phim sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến phòng vé khốc liệt với các loạt phim lớn khác, bao gồm "The Flash" và "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" sắp ra mắt. Tuy nhiên, sự vắng mặt của đạo diễn gạo cội Steven Spielberg, người đã chỉ đạo các phần trước của Indiana Jones và khoảng cách kéo dài giữa các lần phát hành có thể đã góp phần giảm nhiệt của người hâm mộ.

Indiana Jones từng bùng nổ màn ảnh với bộ phim gây ấn tượng khó quên "Raiders of the Lost Ark" năm 1981, thể hiện tài năng vượt trội của đạo diễn Steven Spielberg. Các phần tiếp theo, bao gồm "Indiana Jones and the Temple of Doom" (1984), "Indiana Jones and the Last Crusade" (1989) và "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" (2008), tiếp tục củng cố vị trí của loạt phim này như một trong những series hay và ăn khách bền bỉ nhất của Hollywood.